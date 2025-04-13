快訊

美海關新公告：輸美電子產品豁免對等關稅 中國大陸同樣適用

缺法源！「把黑鷹當小黃」空勤山域搜救 僅1件求償費用成功

路透：川普將展開半導體國安貿易調查 可能祭新關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

美國伊朗稱核談判具建設性 擬19日再啟磋商

中央社／ 杜拜12日綜合外電報導
伊朗外交部長阿拉奇。（路透）
伊朗外交部長阿拉奇。（路透）

伊朗美國今天在阿曼王國就德黑蘭當局不斷升級的核子計畫進行談判，雙方均表示這場會談「正面」且具「建設性」，並同意下週再次召開磋商。

路透社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）告訴國營電視台：「我認為我們非常接近（達成）談判基礎，如果我們能在下週達成這項基礎，我們將是取得重大成就，並能以此為本展開真正的討論。」

阿拉奇指出，伊美會談是在「富有成效、平靜且正面」的氛圍下進行。這是伊朗和美國總統川普（Donald Trump）政府（包含川普2017至2021年第1次總統任期）首次進行會談。

阿拉奇補充說：「雙方同意繼續進行磋商…或許就是下週六…伊朗和美國希望在短期內達成協議，而不是為談而談。」

白宮發布的聲明也稱這場會談「非常正面且具建設性」，參與者包含川普的中東特使魏科夫（Steven Witkoff）、美國駐阿曼大使及伊朗外長阿拉奇。

白宮聲明提到：「這些問題非常複雜，魏科夫特使今天（與伊朗方面）直接溝通是朝實現互利成果邁出一步。雙方同意於下週六再次會面。」

伊朗 川普 美國

延伸閱讀

路透：川普將展開半導體國安貿易調查 可能祭新關稅

川普稱可能豁免「10%關稅」 這稅率已經逼近下限

手機等電子產品豁免對等關稅 或可視為川普對陸軟化的第一道信號

美海關新公告 輸美電子產品 豁免對等關稅

相關新聞

美國伊朗稱核談判具建設性 擬19日再啟磋商

伊朗和美國今天在阿曼王國就德黑蘭當局不斷升級的核子計畫進行談判，雙方均表示這場會談「正面」且具「建設性」，並同意下週再次...

美伊核會談 阿曼牽線間接談判

美國中東特使威科夫十二日在阿曼首都馬斯開特與伊朗外交部長阿拉奇展開核會談。一位阿曼消息人士同日向路透說，美伊會談聚焦中東...

以國宣布完成「莫拉格走廊」 巴勒斯坦人生活空間愈來愈小

以色列12日宣布新建的「莫拉格走廊」已告完成。由於此舉將加薩地帶南端城市拉法（Rafah）與其他地區實質切斷，等於將巴勒...

格陵蘭任命首位北極會議大使 承諾永續發展

格陵蘭今天任命首位北極會議（Arctic Council）大使，並承諾將促進原住民的永續經濟發展，以及推動極地社區的綠色...

美國不可靠…歐盟出招提高國防支出 嚇阻俄國侵略

據路透報導，歐盟財長12日就成立共同國防基金展開討論，該基金向成員國收取費用，以購買進而擁有國防裝備，好在不增加一國檯面...

「黨內所有人難辭其咎」首爾市長宣布不競選總統 譴責執政黨若無其事

韓國首爾市長吳世勳今天宣布將不會競選第21屆總統，他對所屬政黨的總統尹錫悅遭彈劾表示懺悔，並對黨內在彈劾後仍若無其事準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。