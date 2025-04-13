美伊核會談 阿曼牽線間接談判

美國中東特使威科夫十二日在阿曼首都馬斯開特與伊朗外交部長阿拉奇展開核會談。一位阿曼消息人士同日向路透說，美伊會談聚焦中東緊張降溫、換囚及減緩對伊制裁換取德黑蘭克制其核計畫的有限協議。

伊朗外交部發言人巴格赫里在社群媒體說，伊美在阿曼舉行「間接談判」，兩國代表團在不同會議室，阿曼外長布沙迪居中傳遞訊息。該部並稱兩國談判人員曾直接談話「幾分鐘」。巴格赫里另在伊朗官媒稱，這次協商只是開始。

美國總統川普十一日在空軍一號說，希望伊朗成為美好偉大且幸福的國家，「但他們不能擁有核武」；他七日曾稱美伊將直接會談。華爾街日報十一日報導，威科夫會前也說，美方立場首先是要求伊朗完全廢除核武計畫，「這不代表我們不會在細節上找到其他方法讓兩國達成妥協」，但美方紅線將是伊朗不能將其核能力武器化。

伊朗外交部長阿拉奇。(歐新社)

威科夫並說這次初步會談事關建立信任，「這涉及討論為何達成協議對我方這麼重要，而非協議的確切條款」；若要達成任何協議，都須有實質驗證措施以確保伊朗不會生產核彈。伊朗若拒絕撤除核計畫，他將回報給川普以決定如何繼續。

伊朗最高領袖哈米尼的顧問夏卡尼則在社群媒體Ｘ說，德黑蘭尋求達成真正且公平協議，「若干重要且可行的擬議已備妥」；若華府展現善意，朝向協議的路徑將很平順。

分析家說，施壓伊朗完全撤除核計畫將導致僵局甚至恐釀軍事衝突。美國國務院前禁止核擴散官員艾恩宏說，川普現在立足點有利，但不該過分自信。

歐巴馬政府二○一五年談成伊朗核協議以阻止伊朗取得核武，但未堅持伊朗完全廢除核計畫。川普批評該協議太軟弱，在第一任的二○一八年退出並再對伊朗石油業祭出全面制裁，其後德黑蘭也不再守約。

路透十一日引述分析家和外交官分析，華府這次與伊朗談判不與歐洲協調、宣布談判消息前未知會歐洲國家相關情況，將削弱美方影響力，使美國和以色列更可能最終對伊朗採取軍事行動。

路透指，美國退出伊朗核協議後不再能啟動所謂回彈機制；此機制允許該協議成員國重新對伊朗實施國際制裁。英國、德國和法國是僅存尚未退出協議、有能力和興趣啟動回彈的國家，掌握關鍵籌碼，華府與這三國結盟至關重要。