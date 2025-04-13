歐盟擬設共同國防基金 財長討論向成員國收費、增購軍備

經濟日報／ 編譯江昱蓁／綜合外電
歐盟計畫成立共同國防基金，目標在不增加單一國家債務的前提下，提高國防支出。（歐新社）
歐盟計畫成立共同國防基金，目標在不增加單一國家債務的前提下，提高國防支出。（歐新社）

據路透報導，歐盟財長12日就成立共同國防基金展開討論，該基金向成員國收取費用，以購買進而擁有國防裝備，在不增加一國債務的前提下，提高國防支出。

這項基金名稱為「歐洲國防機制」（EDM），是智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）向本次部長會議提出的報告之一，目的在解決高負債國家如何支付昂貴軍事裝備費用的問題。

EDM是歐洲為因應俄國可能攻擊所做出的廣泛努力中的一部分。歐盟各國政府愈來愈意識到，無法完全依賴美國提供的安全保障。

葡萄牙財長薩曼托說，「這是一個很好的討論起點」；其他幾個歐盟國家也對此表示支持，並指出設立基金在技術層面上相對簡單，畢竟可仿照歐元區紓困基金「歐洲穩定機制」（ESM）的模式。

不過，薩曼托也說，「我們在授權、財政及市場槓桿等層面仍有部分問題待解決，不僅是資金，軍事層面也有待釐清之處」。

報導指出，歐盟正考慮在未來四年透過放寬財政紀律與共同借貸的方式，增加高達8,000億歐元（約新台幣29.27兆元）的軍事支出，並用於大型國防計劃。但這種方式會讓國家債務升高，對於已債台高築的國家而言實為一大隱憂，Bruegel的構想提供另一種將部分國防投資排除在國家帳面之外的選項。

該基金將透過跨政府條約設立，設有實繳資本與可要求資本，使其能在市場上籌資。EDM也開放非歐盟國家的加入，如英國、烏克蘭或挪威。由於該基金擁有所購買的裝備，故為此融資而產生的債務將記錄在EDM的帳面上，而非計入各國帳目中。

該基金也將促進歐洲國防裝備單一化的發展，以降低成本並整合資源。目前歐盟27國的國防採購與生產高度分散，使用至少七種不同的戰車、九種自走榴彈砲及七種步兵戰鬥車。

該基金的重點將置於「戰略賦能」項目上例如，聯合指揮與管制系統、衛星情報與通訊，研發第五代或第六代戰機這類昂貴的新武器系統，以及整合各國所需的戰略防空、戰略長程空中運輸、海上後期、飛彈及和嚇阻武器系統—目前多由美國提供這類基礎軍事設施或裝備。

Bruegel報告指出，若歐洲能將採購資源最大整合，並建立包含英國在內的歐洲共同防衛市場，就有可能在2030年前減少對美軍事依賴，而英國作為重要國防產業國家，也能促進市場競爭。

債務 國防 歐盟

延伸閱讀

川普關稅震撼 歐盟展開「魅力攻勢」拉攏亞洲拉美新貿易夥伴

就是不跟美國買！中美貿易戰升級 大陸與西班牙簽豬肉貿易協議

中國大陸拉攏歐洲抗美關稅 法媒：「假朋友」恐摧毀產業

川普關稅傷美國傳統盟友 分析：歐洲不會向中國靠攏

相關新聞

美伊核會談 阿曼牽線間接談判

美國中東特使威科夫十二日在阿曼首都馬斯開特與伊朗外交部長阿拉奇展開核會談。一位阿曼消息人士同日向路透說，美伊會談聚焦中東...

以國宣布完成「莫拉格走廊」 巴勒斯坦人生活空間愈來愈小

以色列12日宣布新建的「莫拉格走廊」已告完成。由於此舉將加薩地帶南端城市拉法（Rafah）與其他地區實質切斷，等於將巴勒...

格陵蘭任命首位北極會議大使 承諾永續發展

格陵蘭今天任命首位北極會議（Arctic Council）大使，並承諾將促進原住民的永續經濟發展，以及推動極地社區的綠色...

美國不可靠…歐盟出招提高國防支出 嚇阻俄國侵略

據路透報導，歐盟財長12日就成立共同國防基金展開討論，該基金向成員國收取費用，以購買進而擁有國防裝備，好在不增加一國檯面...

「黨內所有人難辭其咎」首爾市長宣布不競選總統 譴責執政黨若無其事

韓國首爾市長吳世勳今天宣布將不會競選第21屆總統，他對所屬政黨的總統尹錫悅遭彈劾表示懺悔，並對黨內在彈劾後仍若無其事準備...

兩韓非軍事區連日燃野火 軍方派2直升機撲滅5成火勢

南韓江原道高城郡一帶的南北韓非軍事區（DMZ）內11日平息的野火再次復燃，當局派出2架直升機前往灌救，截至今天下午約控制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。