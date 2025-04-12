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美國伊朗重啟核談判 2018年以來最高層級磋商

中央社／ 阿曼馬斯開特12日綜合外電報導
美國和伊朗今天在阿曼就德黑蘭的核計畫展開事關重大談判，為兩國自從2018年以來最高層級磋商。圖／歐新社
美國和伊朗今天在阿曼就德黑蘭的核計畫展開事關重大談判，為兩國自從2018年以來最高層級磋商。圖／歐新社

美國伊朗今天在阿曼就德黑蘭的核計畫展開事關重大談判，為兩國自從2018年以來最高層級磋商。

美國總統川普要求伊朗就核協議展開談判，並警告如果拒絕，美方可能會採取軍事行動。

儘管美方呼籲進行面對面會談，伊朗外交部表示，雙方在阿曼首都馬斯開特（Muscat）透過中間人展開「間接」談判。

路透社報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）指出，各自代表團分別進入不同會議室，將會透過阿曼外長傳達訊息。

法新社報導，從雙方在會談形式上存在的歧見，不難看出兩個長期敵對國家面臨的艱難任務。川普於2018年第一個總統任期內退出先前的核協議後，兩國現正試圖達成新協議。

伊朗代表團由外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）率領；川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）則率領美國代表團。

阿拉奇在伊朗國營電視台發布的影片中說道：「我們打算從平等立場上出發，達成公平且光榮的協議。」

魏科夫稍早告訴「華爾街日報」（The Wall StreetJournal），「我們今天的立場」會從要求伊朗完全廢除核武計畫開始。

這項立場是川普身邊強硬派人士抱持的觀點，但是幾乎沒有人認為伊朗有可能接受。

伊朗 川普 德黑蘭 美國

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