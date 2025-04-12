快訊

末日降臨！美對陸揮關稅巨棒 美進口商批川普1要求「根本笑話」

聽新聞
0:00 / 0:00

以國宣布完成「莫拉格走廊」 巴勒斯坦人生活空間愈來愈小

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
配合以國發布的撤離命令，加薩走廊南部的民眾日前由拉法撤出，轉往汗尤尼斯。隨著與哈瑪斯的停火談判陷入僵局，以國重啟對加薩空襲。法新社
配合以國發布的撤離命令，加薩走廊南部的民眾日前由拉法撤出，轉往汗尤尼斯。隨著與哈瑪斯的停火談判陷入僵局，以國重啟對加薩空襲。法新社

以色列12日宣布新建的「莫拉格走廊」已告完成。由於此舉將加薩地帶南端城市拉法（Rafah）與其他地區實質切斷，等於將巴勒斯坦人進一步壓縮進狹小區域內。與此同時，以國仍持續對整個加薩地帶空襲。

美聯社引述以國軍方聲明，「部隊已完成對拉法的包圍行動」。隨著軍方日前下令撤出拉法大部分地區，以軍第36師已部署至莫拉格區。該地位於拉法與汗尤尼斯（Khan Younis）之間，曾是猶太屯墾區，顯示以國可能即將展開另一波大規模地面攻勢。

以色列總理內唐亞胡表示，莫拉格走廊將成為「第二條費城走廊」，比照以色列自5月起重新控制的加薩、埃及邊界南端區域。以色列也重新控制那札林走廊，該走廊將加薩北部3分之1的區域與其他地區的連結切斷。

若加上緩衝區，以國目前已實際控制加薩超過50%的土地。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）12日也宣布，軍方將「積極」擴大作戰至加薩其他地區，呼籲巴勒斯坦人「除掉哈瑪斯」並釋放人質。

他說，「哈瑪斯無法保護居民或土地。他們的領導人與家人藏匿地道中，或駐在海外豪華飯店，帳戶中擁有數十億資金，卻把你們當人質使用」。

他還說，自願遷往他國的巴勒斯坦人能參與由美國總統川普與內唐亞胡提出的「自願移民」計劃，卻遭到巴勒斯坦人強烈拒絕，並表示要留在自己家園。人權組織也稱該計劃強行實施將構成種族清洗。

這波軍事作戰時值以國誓言佔領更多巴勒斯坦土地，迫使哈瑪斯釋放仍在扣押中的59名人質（據信其中24人仍活著）。內唐亞胡也對加薩展開為期1個月的全面封鎖，禁止糧食、燃料及人道援助進入，導致200萬名巴勒斯坦人物資嚴重短缺，人權組織也斥責此舉構成戰爭罪。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

加強施壓哈瑪斯 以軍部署南加薩新建「莫拉格走廊」

以色列新建加薩南部安全走廊 加強施壓哈瑪斯

匈牙利退出國際刑事法院 內唐亞胡：挺身對抗腐敗組織

淡定出訪！內唐亞胡遭國際刑事法院通緝 匈牙利沒準備手銬「反而鋪紅地毯」

相關新聞

以國宣布完成「莫拉格走廊」 巴勒斯坦人生活空間愈來愈小

以色列12日宣布新建的「莫拉格走廊」已告完成。由於此舉將加薩地帶南端城市拉法（Rafah）與其他地區實質切斷，等於將巴勒...

格陵蘭任命首位北極會議大使 承諾永續發展

格陵蘭今天任命首位北極會議（Arctic Council）大使，並承諾將促進原住民的永續經濟發展，以及推動極地社區的綠色...

美國不可靠…歐盟出招提高國防支出 嚇阻俄國侵略

據路透報導，歐盟財長12日就成立共同國防基金展開討論，該基金向成員國收取費用，以購買進而擁有國防裝備，好在不增加一國檯面...

「黨內所有人難辭其咎」首爾市長宣布不競選總統 譴責執政黨若無其事

韓國首爾市長吳世勳今天宣布將不會競選第21屆總統，他對所屬政黨的總統尹錫悅遭彈劾表示懺悔，並對黨內在彈劾後仍若無其事準備...

兩韓非軍事區連日燃野火 軍方派2直升機撲滅5成火勢

南韓江原道高城郡一帶的南北韓非軍事區（DMZ）內11日平息的野火再次復燃，當局派出2架直升機前往灌救，截至今天下午約控制...

川普斷金援！聯合國人道事務協調廳將裁員20%

聯合國人道事務協調廳負責人今天在內部通訊中表示，由於美國總統川普政府實施包括美國資金在內「一波殘酷刪減」，人道事務協調廳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。