快訊

川普大打關稅戰 卓榮泰曝台美昨晚交涉結果

台股連2天大反彈！宣布限空令再實施1周 金管會透露擔心這件事

兩韓非軍事區連日燃野火 軍方派2直升機撲滅5成火勢

中央社／ 首爾12日專電
南韓江原道高城郡一帶的南北韓非軍事區（DMZ）內11日平息的野火再次復燃，當局派出2架直升機前往灌救，截至今天下午約控制住5成火勢。圖為南韓上月爆發野火，消防員撲滅火勢畫面。法新社
南韓江原道高城郡一帶的南北韓非軍事區（DMZ）內11日平息的野火再次復燃，當局派出2架直升機前往灌救，截至今天下午約控制住5成火勢。圖為南韓上月爆發野火，消防員撲滅火勢畫面。法新社

南韓江原道高城郡一帶的南北韓非軍事區（DMZ）內11日平息的野火再次復燃，當局派出2架直升機前往灌救，截至今天下午約控制住5成火勢。

據南韓山林當局及軍方表示，高城郡一帶非軍事區9日下午4時30分左右發生原因不明的森林火災，10日上午7時30分平息，但在7個多小時後再次復燃。

由於火災發生在非軍事區內，人力及裝備投入有限，只能在軍方協助下派出2架直升機前往救火，截至當地時間今天下午2時，約控制住5成火勢。當局將在撲滅火勢後調查確切原因及受害規模。

南韓合同參謀本部表示，軍方在直升機出動前已透過廣播向北韓方通知相關內容，目前未傳出人員傷亡。

北韓 南韓 火災 直升機 野火

延伸閱讀

墜機6死╱民代籲觀光直升機禁飛紐約市 亞當斯反對

高鐵旅客的行動電源爆炸釀1傷 客艙有滅火器得以迅速撲滅

影╱紐約直升機墜河瞬間畫面曝光！機身解體 螺旋槳也噴飛

南北韓非軍事區爆野火！南韓出動直升機滅火 還向北韓廣播

相關新聞

登機證與報到手續將走入歷史？ICAO推數位旅行證 最快3年上路

未來搭飛機，或許不再需要登機證，也無須在機場匆忙報到。衛報引述泰晤士報導，聯合國所轄的國際民航組織（ICAO）正研擬一項...

德國防務支出全面鬆綁 想再當軍事強國可能嗎？彭博看衰理由曝

德國新任總理梅爾茨（Friedrich Merz）本周成功敲定聯合政府協議，內容包含開放「無上限國防支出」的大門，展開自...

「黨內所有人難辭其咎」首爾市長宣布不競選總統 譴責執政黨若無其事

韓國首爾市長吳世勳今天宣布將不會競選第21屆總統，他對所屬政黨的總統尹錫悅遭彈劾表示懺悔，並對黨內在彈劾後仍若無其事準備...

兩韓非軍事區連日燃野火 軍方派2直升機撲滅5成火勢

南韓江原道高城郡一帶的南北韓非軍事區（DMZ）內11日平息的野火再次復燃，當局派出2架直升機前往灌救，截至今天下午約控制...

川普斷金援！聯合國人道事務協調廳將裁員20%

聯合國人道事務協調廳負責人今天在內部通訊中表示，由於美國總統川普政府實施包括美國資金在內「一波殘酷刪減」，人道事務協調廳...

美伊核會談將登場 美堅持德黑蘭不得有核武

伊朗今天表示，尋求就核子計畫達成「真正且公平」的協議。美國則在週末這場意義重大的會談前表示願意妥協，但堅稱德黑蘭不得擁有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。