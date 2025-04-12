兩韓非軍事區連日燃野火 軍方派2直升機撲滅5成火勢
南韓江原道高城郡一帶的南北韓非軍事區（DMZ）內11日平息的野火再次復燃，當局派出2架直升機前往灌救，截至今天下午約控制住5成火勢。
據南韓山林當局及軍方表示，高城郡一帶非軍事區9日下午4時30分左右發生原因不明的森林火災，10日上午7時30分平息，但在7個多小時後再次復燃。
由於火災發生在非軍事區內，人力及裝備投入有限，只能在軍方協助下派出2架直升機前往救火，截至當地時間今天下午2時，約控制住5成火勢。當局將在撲滅火勢後調查確切原因及受害規模。
南韓合同參謀本部表示，軍方在直升機出動前已透過廣播向北韓方通知相關內容，目前未傳出人員傷亡。
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