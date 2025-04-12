快訊

她手機誤鎖車廂 想借手機沒人理！過來人揭關鍵：不可能幫忙

王力宏遭爆臉部燒傷「火海畫面瘋傳」！工作室急回應曝實情

1張圖看伴隨鋒面的「不穩定帶」！鄭明典：入夜後到台灣陸地

聽新聞
0:00 / 0:00

登機證與報到手續將走入歷史？ICAO推數位旅行證 最快3年上路

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
國際民航組織推動重大改革計畫，未來旅客無須實體報到或出示登機證，僅需透過臉部辨識技術和手機憑證完成登機流程。法新社
國際民航組織推動重大改革計畫，未來旅客無須實體報到或出示登機證，僅需透過臉部辨識技術和手機憑證完成登機流程。法新社

未來搭飛機，或許不再需要登機證，也無須在機場匆忙報到。衛報引述泰晤士報導，聯合國所轄的國際民航組織（ICAO）正研擬一項航空旅行重大改革計畫，目標是在未來3年內推行「數位旅行證」（Digital Travel Credential, DTC），徹底改變機場通關與航空報到的現行流程。

根據初步規畫，旅客可將護照資訊儲存在手機中作為電子身分證明，無須實體報到或出示登機證，僅需透過臉部辨識技術和手機憑證完成登機流程。

目前搭機流程包含線上或現場報到、取得登機證並於機場各關卡掃描條碼通關。若未來數位旅行證全面實施，旅客將可使用手機完成身分驗證與登機手續，大幅簡化出入境流程，提升效率。

ICAO表示，該組織正與各國政府、航空公司與科技廠商合作，力求在資訊安全與旅客隱私間取得平衡。若一切順利，這場航空業的數位轉型革命最快可能在3年內正式啟動。

未來旅客在訂票後將直接下載「旅程通行證」（Journey Pass）至手機，登機證與傳統報到手續將可望全面淘汰。若航班有異動，通行證內容也將自動更新，免除旅客反覆確認的困擾。

此外，旅客也可將護照上傳至手機，搭配臉部辨識技術，實現快速無接觸通關。航空公司將不再依賴旅客手動報到確認登機意願，而是透過旅客在機場被掃描的臉部資訊，即時接收到場通知。

全球知名旅遊科技公司Amadeus的產品管理總監維亞勒（Valérie Viale）表示，這將是「過去50年來航空業最大規模的升級」。她指出：「上一次重大革新是2000年代初導入電子機票，而這次則是全面邁向類似亞馬遜系統的現代化作業模式。」

為配合這項轉型，機場必須升級基礎設施，包括臉部辨識系統與可讀取手機護照資料的設備。維亞勒也坦言，航空業因需維持全球一致與互通性，許多系統50年來未曾改變，如今終於迎來關鍵轉型時刻。

儘管新技術可能引發隱私疑慮，Amadeus表示已開發出高隱私標準的系統，確保旅客資料在每次通過「接觸點」（如安檢前的驗證關卡）後，15秒內即自動清除，保障個人資訊安全。

未來，轉機與誤點處理機制也將同步進化。若旅客因非自身因素錯過轉機班機，系統將自動在手機發出通知，提供改訂航班資訊，並自動更新旅程通行證，讓旅客順利登機。

維亞勒強調：「目前航空系統仍高度分散，訂位系統與登機系統分屬不同平台。未來將轉向更為連貫與動態的模式，由旅程通行證作為旅客全程的數位身分與憑證。」

機場 登機證

延伸閱讀

霧鎖馬祖 南北竿機場中午起暫停起降

洗錢大亨郭哲敏2億交保…多次靠近機場海岸 法院今火速拘提裁定羈押

從松機飛澎湖…她驚訝起降都「禁止攝影」 網曝原因：是要塞堡壘

嘉義民和國小畢旅到機場 竟遭桃捷旅客投書要求教育部長「表揚」

相關新聞

登機證與報到手續將走入歷史？ICAO推數位旅行證 最快3年上路

未來搭飛機，或許不再需要登機證，也無須在機場匆忙報到。衛報引述泰晤士報導，聯合國所轄的國際民航組織（ICAO）正研擬一項...

巴布亞紐幾內亞外海規模6.2地震 震源深度72公里

根據美國地質調查所（USGS），巴布亞紐幾內亞新愛爾蘭省（NewIreland）外海今天發生規模6.2地震

愛沙尼亞扣押俄國影子艦隊油輪 總理強調將持續監控

愛沙尼亞11日凌晨在芬蘭灣愛沙尼亞水域扣押了一艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的油輪。愛沙尼亞總理麥克爾強調，政府將持續監控並限...

職涯十字路／喝杯咖啡就決定是否錄取？企業面試藏細節

企業徵才透過用餐評鑑應徵者已經不是祕密，現在更進化到面試時如何享用咖啡，就能決定是否錄用。這一招屢試不爽，絕非個案。藏在細節裡的魔鬼，求職者怎麼能不留心？

日本京都車站驚見可疑物！警出動防爆小組結果虛驚一場 列車一度暫停

日本JR京都車站12日上午驚傳不明可疑物，引發一陣緊張，導致進出車站列車延誤逾2小時。由於鄰近的大阪即將舉辦世博開幕式，...

范斯親訪1個月後！格陵蘭美軍基地指揮官遭拔官 被控質疑川普政策

美國國防部於10日晚間宣布，已撤換駐格陵蘭皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）指揮官梅耶斯上校（C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。