快訊

她手機誤鎖車廂 想借手機沒人理！過來人揭關鍵：不可能幫忙

王力宏遭爆臉部燒傷「火海畫面瘋傳」！工作室急回應曝實情

1張圖看伴隨鋒面的「不穩定帶」！鄭明典：入夜後到台灣陸地

巴布亞紐幾內亞外海規模6.2地震 震源深度72公里

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導
地震示意圖。圖/AI生成
地震示意圖。圖/AI生成

根據美國地質調查所（USGS），巴布亞紐幾內亞新愛爾蘭省（NewIreland）外海今天發生規模6.2地震

法新社報導，地震發生在科可波鎮（Kokopo）東南方約115公里處，震源深度72公里。

科可波海灘小屋度假村（Kokopo Beach BungalowResort）接待員阿貝利斯（Emonck Abelis）說，地震持續了約1分鐘，但「周圍地區沒有出現災損」。

巴布亞紐幾內亞位於地震活躍的「環太平洋火山帶」（Ring of Fire）上，地震頻繁發生。雖然地震在人煙稀少的地區很少造成大規模損害，但仍可能引發破壞性極大的山崩。

地震 巴布亞紐幾內亞 災損

延伸閱讀

曼谷地震餘悸猶存　郭書瑤：原來下1秒消失是這感覺

宜蘭上午規模5.8地震 新北服飾店外牆整片「傾斜位移」

郭鎧紋：3月下旬全世界一口氣出現10個規模6以上地震

蘇澳規模5.8地震後16.6秒國家級警報、台北也收到 氣象署：因中深層地震

相關新聞

登機證與報到手續將走入歷史？ICAO推數位旅行證 最快3年上路

未來搭飛機，或許不再需要登機證，也無須在機場匆忙報到。衛報引述泰晤士報導，聯合國所轄的國際民航組織（ICAO）正研擬一項...

巴布亞紐幾內亞外海規模6.2地震 震源深度72公里

根據美國地質調查所（USGS），巴布亞紐幾內亞新愛爾蘭省（NewIreland）外海今天發生規模6.2地震

愛沙尼亞扣押俄國影子艦隊油輪 總理強調將持續監控

愛沙尼亞11日凌晨在芬蘭灣愛沙尼亞水域扣押了一艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的油輪。愛沙尼亞總理麥克爾強調，政府將持續監控並限...

職涯十字路／喝杯咖啡就決定是否錄取？企業面試藏細節

企業徵才透過用餐評鑑應徵者已經不是祕密，現在更進化到面試時如何享用咖啡，就能決定是否錄用。這一招屢試不爽，絕非個案。藏在細節裡的魔鬼，求職者怎麼能不留心？

日本京都車站驚見可疑物！警出動防爆小組結果虛驚一場 列車一度暫停

日本JR京都車站12日上午驚傳不明可疑物，引發一陣緊張，導致進出車站列車延誤逾2小時。由於鄰近的大阪即將舉辦世博開幕式，...

范斯親訪1個月後！格陵蘭美軍基地指揮官遭拔官 被控質疑川普政策

美國國防部於10日晚間宣布，已撤換駐格陵蘭皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）指揮官梅耶斯上校（C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。