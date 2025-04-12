巴布亞紐幾內亞外海規模6.2地震 震源深度72公里
根據美國地質調查所（USGS），巴布亞紐幾內亞新愛爾蘭省（NewIreland）外海今天發生規模6.2地震。
法新社報導，地震發生在科可波鎮（Kokopo）東南方約115公里處，震源深度72公里。
科可波海灘小屋度假村（Kokopo Beach BungalowResort）接待員阿貝利斯（Emonck Abelis）說，地震持續了約1分鐘，但「周圍地區沒有出現災損」。
巴布亞紐幾內亞位於地震活躍的「環太平洋火山帶」（Ring of Fire）上，地震頻繁發生。雖然地震在人煙稀少的地區很少造成大規模損害，但仍可能引發破壞性極大的山崩。
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