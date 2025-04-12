美印太司令：中俄朝軍事合作 威脅印太

美國印太司令部司令帕帕羅十日在聯邦參議院軍委會表示，中國大陸和北韓（簡稱朝）在俄烏戰爭中提供軍援給俄國，將構成印太安全風險，俄方則提供中、朝重要軍援作為回報。

帕帕羅指稱，中方提供七成工具機與九成的成熟製程晶片給俄方，助俄方「重建自家戰爭機器」；中方可能換取俄方技術等協助，像提升潛艦的靜音性能。

參議員詢問帕帕羅和駐韓美軍司令布朗森有關中國在印太的動向，包括對台威脅，也詢問兩位將領關於美國在南韓駐軍的現況，以及是否應避免兵力裁減。兩人答道，隨著俄中關係進展，目前美國在南韓和印太各地駐軍對區域外交和美國國安均至關重要。

帕帕羅並指出，北韓正向俄國提供數千、也許數十萬枚砲彈以及數百枚短程飛彈，且預計北韓將會從俄國獲得防空和地對空飛彈支援；「這是交易共生關係，互補不足、彼此互惠」。

該委員會共和黨籍主席韋克爾一開始就提到，俄中朝深化結盟，應使所有西方國家高度關注，而對這方面的關切應轉化為行動，「若我們要維持全球和平穩定，現在就須持續採取行動重建我們的軍事和嚇阻能力」。

布朗森也說，北韓已展現向俄國運送彈藥與部隊的能力，也正提升軍力，包括高超（極）音速武器，北韓自稱擁有具俄製裝備、經強化與現代化的軍隊，總兵力逾一三○萬人。帕帕羅強調，北韓發展先進核武與彈道飛彈對美國本土及盟友構成直接威脅。

該委員會民主黨籍首席議員利德說，觀察家擔憂美國總統川普將「縮減駐韓與駐日美軍規模、減少我方與日韓間的聯合軍演，並影響在日本設統合軍司令部的計畫」。利德認為，任何這類舉動都將會播下對美國穩定與可靠性的「懷疑種子」。

利德同時也詢問五角大廈近來將一艘航艦與愛國者飛彈營從太平洋調往中東，是否已經影響到印太司令部戰備。帕帕羅回答道，自己有責任時刻警惕並向美國國防部長與總統彙報，包括持續關注前述的航艦等兵力，能否在印太突發更須優先處理的威脅之際能夠迅速調回。