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美媒：陸默認網攻 阻美介入台海

聯合報／ 記者胡玉立、陳政錄／連線報導

華爾街日報十日引述知情人士報導，中國大陸官員去年十二月在日內瓦的祕密會議中，向即將下台的拜登政府間接承認，北京是對美國基礎設施發動一連串網攻的幕後黑手。大陸外交部發言人林劍昨天回應稱，這篇報導顛倒黑白，是與事實嚴重不符的虛假訊息。

該報導稱，中國代表團說這些網攻與美國日益增加挺台政策有關。中方多年來鎖定美國港口、機場、自來水公用事業等基礎設施目標發動網攻，被美方安全研究人員稱為「伏特颱風」行動。過去美方總聽到中國對口單位將這類活動歸咎於犯罪組織，或指責美國想像力太豐富。

了解前述祕密會議內容的現任和前美國官員透露，在歷時半天的會議中，中國外交部網路單位高官王磊說，這些基礎設施被駭，是美國對台軍事支持帶來的結果。

與會的美國代表團由拜登政府網路與數位政策特使菲克領銜，成員包含美國國務院、國安會、五角大廈和美國情報機構高官。美國在會中主要想討論，「伏特颱風」對美國民用關鍵基礎設施的網攻，是令人無法接受的挑釁。

美方成員指稱，王磊及其他與會中國官員雖未直接表明中國要為網攻負責，但與會美方人員和之後聽取該會議報告的人士均同意，王磊前述說法證實北京在網攻中扮演的角色，網攻旨在嚇阻美國若台海爆發衝突，美方別介入。

報導指出，美國資訊安全公司SentinelOne專家卡里認為，中方如此默認的態度意義重大，可能反映出北京觀點，即北京為了台灣議題與華府爆發軍事衝突的可能性最高，有必要向美國政府發出更直接的信號，「中國希望美國官員知道他們的確有此能力且願意動用」。

林劍昨天在下午的大陸外交部例行記者會上回應說，中方在各種場合都明確拒絕了美方這個毫無根據的無理指責，相關事件是美情報機構對大陸的栽贓抹黑。他說，中方反對美國利用網路問題干涉大陸內政，美方「以台制華」注定是徒勞的。

林劍還強調，中方已通過各種方式就美國政府授權美國防部自行展開對外網絡攻擊、美網絡攻擊大陸關鍵基礎設施、美台網絡軍事合作等問題明確向美方表達關切，「中方將採取一切必要措施維護自身網絡安全。」

北京 外交部 美國

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