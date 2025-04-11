快訊

川普關稅超乎想像！美金融業3大咖同聲示警 他說美經濟恐已衰退

全球最富裕城市榜單出爐 紐約雄踞榜首！台北進步1名排行曝光

幸運兒是誰？大樂透頭獎1.53億一人獨得 獎落這縣市

大陸主辦北太平洋海警論壇 俄美加日韓出席

中央社／ 台北11日電

中國海警局主辦的第25屆北太平洋地區海岸警備執法機構論壇專家會7至11日在南京舉行，除了中國，美國俄羅斯加拿大日本及韓國等成員機構全數派代表出席。

中國海警局今天在官網公布，第25屆北太平洋地區海岸警備執法機構論壇（NPCGF）專家會於7至11日在江蘇南京舉行。這次會議是2019年以來，中國、美國、俄羅斯、加拿大、日本及韓國等6個成員機構首次全數派代表出席。

港媒01表示，這顯示北太平洋地區多邊海上合作再現實質進展。據公開訊息，論壇為加強區域海上執法協作與安全治理的平台，成立於2000年，由日本海上保安廳倡議發起，中國於2004年加入。

這次由中國海警主辦的專家會是繼2018年廈門會議後中方第二次承辦論壇。論壇每年輪流由成員國主辦一次專家會與高官會。

中國海警局表示，本次會議以「加強多邊合作，維護海上穩定」為主軸，討論議題包括打擊偷渡與毒品等非法販運行為、協調公海漁業執法巡航、海上應急救援、環境保護經驗交流及執法資訊共享等。

中國外交部與交通部官員也出席了本次活動相關環節。據中國海警局，論壇成果展現「多邊協作推動地區海洋治理的積極意願」。

據報導，俄羅斯去年並未出席由日本主辦的會議，今年在中國主辦下，六方6年來再度齊聚。中國海警近年來持續強化國際交流，除了與日本、韓國、俄羅斯、巴基斯坦等國家的既有合作，2023年首次與印度、祕魯、柬埔寨展開高級別會晤。

中國海警局透露，今年稍晚中國也將主辦本屆高官會，進一步鞏固多邊合作成果。

俄羅斯 加拿大 北京 南韓 日本 美國

延伸閱讀

福建漳州海警「國安教育」活動 示警防範間諜行為

影／中國海警隱身接近金門 今年海巡第68次嚴密監控

海巡與陸海警金門對峙 我國旗與對岸旗幟同框

英國考慮向烏克蘭派兵5年！協助重建軍力防止俄羅斯再進犯

相關新聞

不滿挺台？陸官員間接承認對美「伏特颱風」網攻 陸外交部滅火

美媒華爾街日報報導，有大陸官員去年向美方間接承認，中方對美關鍵基礎設施發動網路攻擊，並歸咎於美對台灣的支持，美方並將近年...

「具特殊意義」西班牙總理訪陸晤習近平 美財長怒轟：自斷後路

西班牙首相桑切斯周五（4月11日）會見了中國國家主席習近平，他還計劃會見一些中國商界領袖，包括生產電池或可再生能源技術企業的高層負責人。

昨已發現龜裂…南韓興建中鐵路崩塌 1受困1失蹤、周邊居民撤離

南韓興建中的鐵路新安山線於京畿道光明市的部分區間，10日晚間發現結構物龜裂而全面停工，15小時後也就是今天下午3時許崩塌...

不僅涉及關稅！川普不滿美日安保條約 談判恐要求更多防務經費

美國總統川普於美東時間10日在白宮對媒體談及美日安全保障條約，重申對美國不公平。日媒報導，在進行「對等關稅」談判時，美國...

遭彈劾下台1周後…南韓尹錫悅搬離總統官邸 發表聲明「尋找新道路」

南韓憲法法院4日一致通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅即刻遭解職。韓聯社報導，尹錫悅遭彈劾下台時隔一周，於11日下午搬離位於首...

美伊核會談4月12日登場 德黑蘭：給外交真正機會

美國與伊朗官員明天將在阿曼王國舉行核子會談。伊朗方面今天表示，儘管來自華府的壓力日益升高，德黑蘭當局在會議時將給外交一個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。