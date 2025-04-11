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不滿挺台？陸官員間接承認對美「伏特颱風」網攻 陸外交部滅火

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
美國國安局近年多次點名，中國大陸駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）對美國發動網路攻擊行動。圖為示意圖。記者林澔一／攝影
美國國安局近年多次點名，中國大陸駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）對美國發動網路攻擊行動。圖為示意圖。記者林澔一／攝影

美媒華爾街日報報導，有大陸官員去年向美方間接承認，中方對美關鍵基礎設施發動網路攻擊，並歸咎於美對台灣的支持，美方並將近年大陸對美網攻稱為「伏特颱風」（Volt Typhoon）行動。對此，大陸外交部發言人林劍11日回應否認稱，這篇報導顛倒黑白，是與事實嚴重不符的虛假訊息。

林劍在下午的大陸外交部例行記者會上回應說，關於「伏特颱風」，中方在各種場合都明確拒絕了美方毫無根據的無理指責，向美方介紹了大陸網路安全機構的調查報告，指出相關事件是美情報機構對大陸的栽贓抹黑。

他強調，中方在各種場合都明確向美方表示，中方反對美國利用網路問題干涉大陸內政，美方「以台制華」注定是徒勞的。

林劍還說，需要強調的是，中方已通過各種方式就美國政府授權美國防部自行展開對外網絡攻擊、美網絡攻擊大陸關鍵基礎設施、美台網絡軍事合作等問題明確向美方表達關切，要求美方採取負責任態度，避免誤判。「中方將採取一切必要措施維護自身網絡安全。」

此前，華爾街日報報導，知情人士透露，大陸官員去年12月在日內瓦的一場秘密會議上，向即將離任的拜登政府間接承認，北京是對美國基礎設施發動連串網路攻擊的幕後黑手。報導還提及，大陸代表團稱這些網路攻擊與美國政策加強支持台灣有關。

北京 外交部 網路攻擊 美國 華爾街日報

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