「具特殊意義」西班牙總理訪陸晤習近平 美財長怒轟：自斷後路

（德國之聲中文網）西班牙首相桑切斯周五（4月11日）會見了中國國家主席習近平，他還計劃會見一些中國商界領袖，包括生產電池或可再生能源技術企業的高層負責人。

此次訪問正值歐洲和中國面臨復雜時刻。美國總統川普上周宣布加徵關稅，隨後又暫停，這可能意味著歐盟尋求與中國開展更多貿易。中國是繼美國和歐盟之後的世界第三大消費市場。歐盟也越來越擔心，由於美國加徵關稅，中國將向歐盟大量投放廉價商品，這將損害歐洲生產商的利益。

據中國官媒新華社報道，習近平會見桑切斯時強調，打關稅戰沒有贏家，「同世界作對，將孤立自己」。習近平表示，中方願同西班牙用好互利互補的合作優勢，發揮好經貿、科技合作機制作用，深挖新能源、高技術制造業、智慧城市等領域合作潛力。

桑切斯表示，西班牙希望擴大與中國的經濟聯繫，並稱中國是歐盟重要的合作伙伴。在訪問北京之前，桑切斯周四在河內會見了越南領導人，與越南簽署了多項商業協議。

西班牙政府發言人本周早些時候表示，桑切斯對中國的訪問「具有特殊意義」，是一個「實現市場多元化」的機會。西班牙對美出口的80%可能會受到川普關稅的影響。

華盛頓警告

美國財政部長貝森特周二批評西班牙向中國靠攏，稱西班牙以及任何試圖與中國走得更近的國家都將「自斷後路」。陪同桑切斯訪問越南的西班牙農業部長普拉納斯（Luis Planas）周三表示：「擴大我們與其他國家（包括像中國這樣重要的合作伙伴）的貿易關系，並不會與任何人作對。」

西班牙是歐元區第四大經濟體，近年來經濟增長表現不俗，該國對中國的敵對態度不如其他歐盟國家強烈。馬德里最初支持歐盟去年對中國產電動汽車徵收關稅，但後來在關稅表決中棄權。

習近平周五對桑切斯表示，中國和歐盟都是經濟全球化和自由貿易的堅定支持者，中歐應堅持伙伴定位，堅持開放合作。

農業部長普拉納斯堅稱，西班牙對華政策「有助於歐盟部分國家共同擺脫嚴峻局面的努力」。法國外貿銀行亞太區經濟學家、歐中關系專家加西亞-埃雷羅（Alicia García-Herrero）表示：「西班牙的立場已經轉變，變得比歐洲其他國家更親華。」

新能源依賴

桑切斯訪華次數超過現任德國或義大利領導人，他上次訪華是在去年9月份，當時正值中歐貿易關系緊張，他與習近平舉行了會晤。盡管中國對西班牙的投資有所增長，但這個伊比利亞半島國家與中國的貿易額仍低於德國或義大利。

西班牙去年56%的電力來自可再生能源，與其他正在逐步擺脫化石燃料的歐洲國家一樣，它需要中國的關鍵原材料、太陽能電池板和綠色技術。

去年12月，中國電池公司寧德時代（CATL）宣布與汽車制造商斯特蘭蒂斯（Stellantis）成立一家合資企業，投資41億歐元（約合45億美元），在西班牙北部建造一家電池工廠。此前，西班牙與中國企業遠景能源（Envision）和中電豐業（Hygreen Energy）去年簽署了在西班牙建設綠色氫能基礎設施的協議。

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