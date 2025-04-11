快訊

首曝內幕！賈永婕「思考3秒」點頭接任101董座 找她來的高層說這了句

大罷免潮持續延燒 2綠委罷免案進二階連署

不僅涉及關稅！川普不滿美日安保條約 談判恐要求更多防務經費

中央社／ 東京11日專電
美國總統川普於美東時間10日在白宮對媒體談及美日安全保障條約，重申對美國不公平。日媒報導，在進行「對等關稅」談判時，美國可能要求日本提高負擔美軍駐日經費。 法新社
美國總統川普於美東時間10日在白宮對媒體談及美日安全保障條約，重申對美國不公平。日媒報導，在進行「對等關稅」談判時，美國可能要求日本提高負擔美軍駐日經費。 法新社

美國總統川普於美東時間10日在白宮對媒體談及美日安全保障條約，重申對美國不公平。日媒報導，在進行「對等關稅」談判時，美國可能要求日本提高負擔美軍駐日經費。

日本放送協會（NHK）報導，川普（Donald Trump）對媒體表示，美國迄今與外國交易常處於不利的情況。有關美日安保條約，川普指出，「我們為了守護日本支付了數千億美元，但我們即使被攻擊，日本也不需守護我們」。

川普還說：「這是許多交易當中的一筆交易，我就很懷疑到底是誰在做這場交易的。是討厭我們國家的人，還是不在意此事的人」。

川普認為美日安保條約對美國不公平，從他就任總統第一任開始就多次說過。

日本TBS電視台報導，川普上個月也有同樣的發言。這次是在講到與各國的貿易、美國處於不利情形時再度言及。川普表示，「除了貿易和關稅外的話題，駐日美軍經費也將納入談判」。言下之意，美日在對等關稅談判時，美國可能提出要日本負擔更多美軍駐日經費的要求。

日本內閣官房長官今天在例行記者會上表示，日本提供美國基地，與美國藉由多次機會確認了在日美安全保障條約之下，美國有協防日本義務；美國將使用包含核武在內的各種能力負起協防日本的義務，日本對此完全信賴。

林芳正進一步指出，「為了守護日本，日美對於各種事態合作無間。日本正自主徹底加強國防，為了強化日美同盟，將與美國密切合作」。

川普 日本 林芳正 美國 關稅

延伸閱讀

兄弟情決裂？馬斯克減少公開露面 川普：不需要他也能執政

習近平催到底？中國升級對抗美國關稅，從84%加到125%

川普關稅忙翻蘋果！印度廠趕工、莫迪也出手 150萬支iPhone輸美

川普政府錯誤遣返薩爾瓦多移民 最高法院令協助返美

相關新聞

現場畫面曝光！南韓輕軌工地發生坍塌事故 仍有1人失聯搜救中

南韓中央日報與韓聯社11日報導，首爾以南的京畿道光明市日直洞的城市鐵路新安山線施工現場發生地層坍塌事故。最新消息指出，原...

不僅涉及關稅！川普不滿美日安保條約 談判恐要求更多防務經費

美國總統川普於美東時間10日在白宮對媒體談及美日安全保障條約，重申對美國不公平。日媒報導，在進行「對等關稅」談判時，美國...

遭彈劾下台1周後…南韓尹錫悅搬離總統官邸 發表聲明「尋找新道路」

南韓憲法法院4日一致通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅即刻遭解職。韓聯社報導，尹錫悅遭彈劾下台時隔一周，於11日下午搬離位於首...

美伊核會談4月12日登場 德黑蘭：給外交真正機會

美國與伊朗官員明天將在阿曼王國舉行核子會談。伊朗方面今天表示，儘管來自華府的壓力日益升高，德黑蘭當局在會議時將給外交一個...

觀光直升機空中斷裂 墜哈德遜河6死包括3兒童

一架觀光直升機10日下午3時17分在曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括...

影╱紐約直升機墜河瞬間畫面曝光！機身解體 螺旋槳也噴飛

美國一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難，包括西門子（Siemens）西南歐與西班牙區執行長艾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。