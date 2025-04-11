快訊

首曝內幕！賈永婕「思考3秒」點頭接任101董座 找她來的高層說這了句

大罷免潮持續延燒 2綠委罷免案進二階連署

聽新聞
0:00 / 0:00

遭彈劾下台1周後…南韓尹錫悅搬離總統官邸 發表聲明「尋找新道路」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓前總統尹錫悅11日搬離首爾龍山的總統官邸，乘車準備返回首爾瑞草的私人住宅時微笑揮手致意。路透
南韓前總統尹錫悅11日搬離首爾龍山的總統官邸，乘車準備返回首爾瑞草的私人住宅時微笑揮手致意。路透

南韓憲法法院4日一致通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅即刻遭解職。韓聯社報導，尹錫悅遭彈劾下台時隔一周，於11日下午搬離位於首爾龍山的總統官邸，啟程返回首爾瑞草的私人住宅。

韓聯社指出，據悉尹錫悅當天離開官邸前，特別向前來送行的幕僚告別。尹錫悅於2022年5月10日就職後，以官邸尚未竣工為由，在其私人住宅住了6個月，同年11月7日才入住總統官邸。

【中央社／首爾11日專電】

4日遭免職下台的前南韓總統尹錫悅今天搬離官邸，他在支持者的呼喊聲中搭車離開前，也發表聲明，表示自己已回歸公民身分，將尋找新的道路，為國盡一己之力。

尹錫悅今天下午5時9分左右搭車離開位於漢南洞的官邸，當時許多支持者守候在現場，高喊「尹錫悅總統」、YOON AGAIN等口號。

尹錫悅座車行經官邸大門時，他也特意下車與守候在門前的年輕支持者們擁抱、握手。

除了現場慰問，尹錫悅也透過聲明，對支持者表達感謝，「這個冬天有許多國民、許多青年為了守護自由及主權，不分晝夜地守候在官邸前，足以融化寒冷天氣的這份熱情，現在仍深深烙印在我心裡」。

「我現在重新回歸大韓民國國民的一份子，將為了國家與國民尋找新的道路」，他表示，「為了各位國民與我一起夢想的自由繁榮的大韓民國，我將不吝惜貢獻綿薄之力」。

尹錫悅搭車離去時，許多支持者都站在路邊向車輛揮手道別，呼口號的聲音不絕於耳，還有支持者激動流淚，大呼彈劾不公。

據韓聯社報導，尹錫悅將搬回位於瑞草洞的私宅，總統警護處為此準備約40人規模的警護隊負責宅邸安全。

南韓 官邸 尹錫悅 彈劾案 首爾

延伸閱讀

尹錫悅遭罷黜後…南韓會議長倡修憲限縮總統權力 大選日同步公投

尹錫悅倒台南韓極右趨暴力惹憂 在野促盡速公布大選日期

尹錫悅下台失司法豁免權 妻子金建希涉多案恐吃牢飯

共同社分析：尹錫悅遭彈劾下台 日韓關係恐有變數

相關新聞

現場畫面曝光！南韓輕軌工地發生坍塌事故 仍有1人失聯搜救中

南韓中央日報與韓聯社11日報導，首爾以南的京畿道光明市日直洞的城市鐵路新安山線施工現場發生地層坍塌事故。最新消息指出，原...

不僅涉及關稅！川普不滿美日安保條約 談判恐要求更多防務經費

美國總統川普於美東時間10日在白宮對媒體談及美日安全保障條約，重申對美國不公平。日媒報導，在進行「對等關稅」談判時，美國...

遭彈劾下台1周後…南韓尹錫悅搬離總統官邸 發表聲明「尋找新道路」

南韓憲法法院4日一致通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅即刻遭解職。韓聯社報導，尹錫悅遭彈劾下台時隔一周，於11日下午搬離位於首...

美伊核會談4月12日登場 德黑蘭：給外交真正機會

美國與伊朗官員明天將在阿曼王國舉行核子會談。伊朗方面今天表示，儘管來自華府的壓力日益升高，德黑蘭當局在會議時將給外交一個...

觀光直升機空中斷裂 墜哈德遜河6死包括3兒童

一架觀光直升機10日下午3時17分在曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括...

影╱紐約直升機墜河瞬間畫面曝光！機身解體 螺旋槳也噴飛

美國一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難，包括西門子（Siemens）西南歐與西班牙區執行長艾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。