快訊

首曝內幕！賈永婕「思考3秒」點頭接任101董座 找她來的高層說這了句

大罷免潮持續延燒 2綠委罷免案進二階連署

AI仿聲義大利防長電話詐欺 檢方懷疑大陸人涉案

中央社／ 羅馬11日專電

義大利富商先前接到AI仿冒聲音的國防部長來電，遭詐騙近百萬歐元。義國檢方追查到犯罪集團使用的「人頭」是一名中國男子，礙於法院裁定歸還扣押證據，難再循線揪出背後主謀，調查暫陷僵局。

今年2月，多名義大利富豪接到以人工智慧（AI）仿聲義國國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）與幕僚的電話，要求借款解救在中東被關押的義大利人質。

國際米蘭（Inter Milan）前主席莫拉蒂（MassimoMoratti）信以為真，匯款97.7萬歐元（約3600萬台幣）。

義大利晚郵報（Corriere Della Sera）報導，義大利檢方及時凍結了莫拉蒂匯給詐騙者的資金，該詐騙帳戶註冊在荷蘭；義國檢方循線追查，發現該詐騙帳戶匯款近5萬歐元給位在北義小城阿格拉泰布里安扎（Agrate Brianza）的一家衣服批發商，檢方連帶凍結了此筆匯款。

報導指出，大約1個月前，義大利檢方秘密派遣憲警到這家衣服批發商的法定代表人家中，調查他涉入詐欺、冒充與集團犯罪等嫌疑，扣押手機、電腦，以及現場查獲的1萬多歐元現金。

報導指出，犯嫌是一名39歲的中國人，不會說義大利語，目前無業，曾當過助理廚師、衣服熨燙工、管家。

在這名中國男子手機中，查獲另一名中國人向他傳訊表達希望以他的名義開設公司。這家人頭公司在1年內從未開具任何買賣發票，卻向外國帳戶收取及轉帳66萬歐元。

不過報導指稱，檢方追查線索到此受阻，因為再審法院接受了辯方律師的上訴，認為既然莫拉蒂的轉帳已被及時凍結，該名中國男子家中被扣押的現金無法被證明是贓款，必須全數歸還。

對於該名男子手機內的犯罪證據，法官認為僅能根據此案調查，設定一定範圍的關鍵字與時間來搜尋，不能下載手機內所有對話副本執行「探索性搜索」，法官要求檢方將扣押的手機歸還該名中國男子。

AI 國防部 義大利 詐騙

延伸閱讀

傳陸兵為俄淪炮灰 真正目的劍指台灣？大陸中立背後恐是「軍事實習」

強強聯手！Prada集團宣布「砸454億收購Versace」　義大利精品版圖戰略曝光

大陸國防部長董軍 將至中越邊境參加雙邊交流活動

泰偉董座楊南平解任

相關新聞

現場畫面曝光！南韓輕軌工地發生坍塌事故 仍有1人失聯搜救中

南韓中央日報與韓聯社11日報導，首爾以南的京畿道光明市日直洞的城市鐵路新安山線施工現場發生地層坍塌事故。最新消息指出，原...

不僅涉及關稅！川普不滿美日安保條約 談判恐要求更多防務經費

美國總統川普於美東時間10日在白宮對媒體談及美日安全保障條約，重申對美國不公平。日媒報導，在進行「對等關稅」談判時，美國...

遭彈劾下台1周後…南韓尹錫悅搬離總統官邸 發表聲明「尋找新道路」

南韓憲法法院4日一致通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅即刻遭解職。韓聯社報導，尹錫悅遭彈劾下台時隔一周，於11日下午搬離位於首...

美伊核會談4月12日登場 德黑蘭：給外交真正機會

美國與伊朗官員明天將在阿曼王國舉行核子會談。伊朗方面今天表示，儘管來自華府的壓力日益升高，德黑蘭當局在會議時將給外交一個...

觀光直升機空中斷裂 墜哈德遜河6死包括3兒童

一架觀光直升機10日下午3時17分在曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括...

影╱紐約直升機墜河瞬間畫面曝光！機身解體 螺旋槳也噴飛

美國一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難，包括西門子（Siemens）西南歐與西班牙區執行長艾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。