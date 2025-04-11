現場畫面曝光！南韓輕軌工地發生坍塌事故 仍有1人失聯搜救中

南韓中央日報與韓聯社11日報導，首爾以南的京畿道光明市日直洞的城市鐵路新安山線施工現場發生地層坍塌事故。最新消息指出，原本有4名失聯人員，其中3人已經聯繫上，並且確認安全，仍有1人處於失聯狀態。

根據報導，這起事件發生在當地時間下午3時17分左右。事發當時，失聯人員在何處進行何種作業尚不清楚。

從新聞畫面可見，因為地層塌陷，部分地面道路和商業設施受損，並未因此通報其他傷亡。

報導指出，當天零時30分左右，就有人通報正在興建中的地下隧道內部支柱出現龜裂。當局出於安全考量，幾個小時前進行疏散，警方則封鎖光明市陽智（Yangji，音）路口與安養市虎峴（Hohyeon，音）路口之間約1公里長的路段，搜救工作仍在持續中。