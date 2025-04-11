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美伊核會談4月12日登場 德黑蘭：給外交真正機會

中央社／ 德黑蘭11日綜合外電報導
美國總統川普7日出人意表宣布，美方將與伊朗展開談判。 路透社
美國總統川普7日出人意表宣布，美方將與伊朗展開談判。 路透社

美國伊朗官員明天將在阿曼王國舉行核子會談。伊朗方面今天表示，儘管來自華府的壓力日益升高，德黑蘭當局在會議時將給外交一個「真正」的機會。

法新社報導，長年敵對的伊朗與美國明天將在阿曼首都馬斯開特（Muscat）舉行會談，盼能達成核子協議。美國總統川普7日出人意表宣布，美方將與伊朗展開談判。

路透社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）在社群媒體X發文，稱伊朗本週末和美國的會談是給外交「真正的機會」。

他寫道：「我們真誠態度兼高度警覺，想給外交手段一個真正機會。縱使他們的嚴詞仍具敵意，美方應讚賞我方此一決定，即選擇了這條路。」

按伊朗官媒說法，伊朗外長阿拉奇（AbbasAraqchi）及美國總統中東特使魏科夫（SteveWitkoff）將主導會談，阿曼外長布沙迪（Badr al-Busaidi）居中牽線。

川普稱這是「直接」會談，不過阿拉奇堅稱這是「間接」會談。

美伊按計畫召開會議之前，華府對伊朗仍持續實施「最大施壓」（maximum pressure）制裁政策，最近針對的是伊朗石油網絡和核子計畫。

貝卡伊表示，伊朗在會議前「既不預設立場也不做預測」，打算「明天評估對方的意圖和認真程度，據此調整我們後續的行動」。

伊朗 美國 華府

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