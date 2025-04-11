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南北韓非軍事區爆野火！南韓出動直升機滅火 還向北韓廣播
南韓近期野火不斷，南韓軍方11日表示，南北韓非軍事區（DMZ） 爆發野火，為此，南韓緊急出動消防直升機執行滅火工作，並向北韓進行廣播。
南韓聯合參謀本部發聲明表示，10日下午4時半左右在江原道高城郡非軍事區內爆發的這場野火，目前起因不明。稱林業廳已於當地時間今天上午6時30分左右，派出兩架森林滅火直升機前往滅火，火勢已基本上撲滅。
聲明稱，目前在南韓一方沒有人員或設施損害的通報。並指「我軍在部署直升機前，向北韓進行廣播指導。」稱控制邊界以南森林野火的努力「正順利進行」。
對此，北韓尚未對南韓廣播內容做出任何回應。
南韓上月才爆發該國史上最致命的森林火災，在該國東南部地區造成超過30人喪命。
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