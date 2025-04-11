西門子西班牙執行長一家5口遊紐約！搭直升機墜機亡 全家最後身影曝

美國一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。外媒消息指出，死者身分是西門子（Siemens）西南歐與西班牙區執行長艾斯科巴（Agustin Escobar）和他的妻兒，而2大3小一家五口在搭機前的最後合影也曝了光。

ABC報導，執法單位消息指出，這起墜機意外的罹難者是艾斯科巴和他的妻子，還有分別是4歲、5歲和11歲的3名子女，當時一家人剛從西班牙巴塞隆納抵達美國紐約旅行。另外36歲的飛行員也一同喪命。

根據西門子集團的新聞稿，艾斯科巴自2022年起擔任該公司負責西班牙與西南歐地區業務的執行長。

美國國家運輸安全委員會正在調查事故原因。飛行員身分尚未公布。

這起意外發生於當地時間10日下午3時17分，地點靠近新澤西州荷波肯（Hoboken）的河濱大道附近，直升機從紐約下城的華爾街直升機場起飛僅15多分鐘，飛至喬治華盛頓大橋附近突然折返並失事墜海。