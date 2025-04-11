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美防長稱可能重啟運河軍事部署 遭巴拿馬政府拒絕

中央社／ 瓜地馬拉市10日專電

美國國防部長赫格塞斯9日與巴拿馬政府簽署合作備忘錄，加強雙方的軍事安全合作。但對於赫格塞斯提出重派美軍部署運河地區，巴拿馬政府明確表示拒絕。

赫格賽斯（Pete Hegseth）在巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）的見證下，與巴國安全部長阿布雷戈（Frank Abrego）共同簽署合作備忘錄。內容主要強化美國和巴拿馬在軍事上的合作，包括增加美軍的長期輪派，在薛曼（Sherman）基地興建叢林作戰訓練學校，以及在羅德曼（Rodman）基地增加新的設施。

薛曼基地位於大西洋沿岸，多年來一直是巴拿馬的叢林作戰訓練中心；至於羅德曼（Rodman）位於巴拿馬運河的太平洋出口端，曾是美國在管理巴拿馬運河期間，太平洋艦隊重要的海軍基地。而這兩個軍事設施，也在1999年美國移交運河管理權時一併歸還給巴拿馬政府。

赫格塞斯在記者會上再次強調，美國正在幫助奪回受到共產中國影響的巴拿馬運河，並且評估所有選項，包括重新在巴拿馬部署美軍力量，以確保本地區的穩定與主權安全。

赫格賽斯提出美軍可以通過聯合演習等方式，重啟軍事基地或是設立海軍航空站，重新輪派部署，以確保巴拿馬運河的安全。

不過，巴拿馬安全部長阿布雷戈公開反駁，並且拒絕赫格賽斯的提議。

他表示，巴拿馬總統已經明確宣示主權，巴拿馬不會接受任何外國軍事基地或防禦設施的存在；此外，美國和巴拿馬簽署的合作備忘錄，也不涉及在巴拿馬領土上建立永久性美國軍事基地。阿布雷戈強調，該備忘錄旨在加強巴拿馬對跨國威脅的應對能力，例如組織犯罪、毒品走私與網路攻擊。

除了提議重新佈署美軍進駐遭到巴拿馬政府拒絕，巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）報導，赫格塞斯在接受訪問時表示，已經和巴國政府達成協議，美軍的軍艦和輔助船隻，將可優先而且「免費」通過巴拿馬運河。這項說法也遭到巴拿馬運河管理局否認。

巴拿馬運河管理局表示，美軍船艦並不完全是「免費」通過，而是建立一種「服務補償」的制度；換句話說，巴拿馬雖然不會收取美軍船艦的通行費，但美國將以另一種方式付費，例如為運河的周邊區域，提供安全服務。

巴拿馬運河管理局指出，從1998年到2024年，26年來通過運河的美國軍艦僅有994艘，佔全部船隻的0.3%；而美軍軍艦的通行費用總計約為2540萬美金，每年平均不到100萬美金。

此外，「巴拿馬之星」（La Estrella de Panama）以及多家巴國媒體都發現，4月8日赫格賽斯與巴拿馬總統穆里諾雙邊會談後發布的聯合聲明中，美國承認「巴拿馬對運河及其鄰近地區擁有不可剝奪的主權」，這段文字只出現在西班牙文版本的聲明，並沒有出現在英文版上。其他類似美軍軍艦通行費以及軍事合作等項目，也出現英文和西班牙文版本用字遣詞的不同，留下諸多矛盾之處。

巴拿馬運河 美國 美軍

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