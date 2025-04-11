北京施壓踢鐵板 對中政策跨國議會聯盟再擴大

具「對中鷹派」形象、串聯不同國家和區域議會議員的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）10日宣布納入新成員，包括巴拿馬、斐濟分別成為第40和第41個成員國，以及有27位來自不同國家的議員加入。

近日才剛傳出在中國官員施壓下，馬拉威及甘比亞兩國宣告退出IPAC。馬拉威、甘比亞，以及台灣、哥倫比亞、伊拉克、烏拉圭、索羅門群島都是去年7月在IPAC台北年度峰會期間，宣布加入IPAC的國家。然而，馬拉威和甘比亞分別在峰會落幕後未滿兩週以及今年1月，陸續退出IPAC。在此之前，兩國國會議員皆曾向IPAC透露中方干預情形。

IPAC首度在台北舉行的年度峰會總計有來自24個國家近50位議員參加，是台灣歷來規模最大的議員訪問團。

IPAC全球計畫主任佛瑞塞（Tom Fraser）告訴中央社，去年台北峰會登場前，中國發起經跨國協調的行動，目標為恫嚇、嚇阻各國議員，阻止他們前往台灣。佛瑞塞證實，中方確實是刻意針對與台北峰會有關的議員施壓。

然而，北京更大的目標是盡可能阻絕各國議員參與IPAC。佛瑞塞說，在中方有機可乘、占上風之處，北京就會運用影響力、施加壓力，企圖隔絕各國議員與IPAC；相關情況在拉丁美洲、非洲等北京掌握可觀政經影響力的地區，特別嚴重。

不過，媒體曾揭露，台北峰會前，有數個國家的議員遭中方官員施壓，要求他們不得訪台，其中包含歐洲、亞洲國家。

值得一提的是，在IPAC今天發布的新成員中，有4位烏克蘭國會議員。包含兩位分別代表不同政黨的共同主席在內，IPAC目前在烏克蘭總計有6位成員，其中2位隸屬執政黨人民公僕黨（Servant of thePeople）。

佛瑞塞說，IPAC在烏克蘭的網絡未傳出遭中共脅迫、威嚇的情形。

不過，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）近日罕見公開指出，中國涉入俄羅斯對烏克蘭的非法侵略。北京一向主張對俄烏之間的衝突秉持「中立」、「促和」立場。

澤倫斯基9日告訴媒體，根據烏克蘭情資，至少有155名中國公民為俄羅斯作戰，而北京對本國公民被招募參與對烏侵略顯然知情卻視而不見，這相當於是默許。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）8日表示，烏方已召見中國駐烏臨時代辦要求解釋。中國公民被編入俄軍單位、參與對烏侵略，西比哈指出，這有損中國作為聯合國安全理事會常任理事國的信譽。

加入IPAC的烏克蘭國會議員9日發布聯合聲明提到，無庸置疑，中國公民參與俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，這不可能在北京不知情的情況下發生；中國的行為是直接挑戰國際社會。

IPAC烏克蘭共同主席克尼亞日茨基（MykolaKniazhytskyi）曾數度訪台。