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大阪世博4/12開幕式 日皇伉儷、日相等出席

中央社／ 東京11日專電

2025年世界博覽會（大阪世博）將於12日下午在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」等場地舉行開幕式，除了日本首相石破茂、參加國的代表等之外，日皇德仁與皇后雅子、世博名譽總裁秋篠宮及秋篠宮妃紀子將出席。

日本公益社團法人2025年日本國際博覽會協會決定於12日下午2時（台灣時間1時）起舉行大阪世博開幕式。地點在大阪灣的人工島夢洲（位於大阪市此花區）的會場內活動館「夏恩帽」（ShiningHat）、EXPO國家日大廳「雷格登」（National DayHall Ray Garden）舉行。

開幕式的主題是「再連結（Re-Connect ）巡遊、迴響、返回、聯繫」，將安排大阪世博大使、指揮家佐渡裕指揮日本世紀交響樂團等的演奏。

大阪世博大使、由小淵健太郎、黑田俊介組成的雙人流行音樂團體「Kobukuro可苦可樂」將演唱官方主題曲「地球的延續」。此外，也安排日本傳統藝術「歌舞伎」演員尾上菊之助等人表演。

大阪府警方11、12日針對大阪世博會場周邊的道路、阪神高速公路等實施交通管制。

大阪世博13日展期開幕當天，日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色脈衝」（又稱藍色衝擊，Blue Impulse）將實施飛行表演。這支表演隊從關西機場起飛，在大阪城、「太陽之塔」上空飛行後，朝大阪世博會場飛。藍色脈衝10日已舉行試飛。

大阪世博有158國及地區、7個國際機關參加，展期至10月13日為止，共184天，可望吸引約2800萬人次進場，估經濟效益近3兆日圓（約新台幣6945億元）。

大阪世博預售票這幾天售況佳，可能是因為即將開幕，加上預售票較便宜，民眾搶在這陣子購買。3月27日至4月2日的一週之內銷售約20萬張，去年12月一週僅售出2萬至3萬張。累計至今預售票售出870萬1432萬張。

預售票在會期中可一次入場的「早割一日券」（預售折扣一日票）大人票價是6700日圓（約新台幣1521元），開幕後7500日圓。

主辦單位估計加上修學旅行（教育旅行）、團體旅行的購票約200萬張，可望售出逾1000萬張票，但仍不及原訂的預售票目標1400萬張票。包含預售票在內，整體售票目標是2300萬張票。如果要支付世博營運費1160億日圓的話，需販售1800萬張票。

大阪府知事吉村洋文昨天表示，「朝著售票1800萬張的目標努力，希望能讓更多人想到世博參觀。」

世博 大阪 日本

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