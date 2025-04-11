英國航艦將赴印太之際 軍事首長睽違10年訪中

就在英國航空母艦打擊群22日即將再度展開印太區域行動部署之際，英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金上將9日在北京，與中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立上將會談。

英國軍聞網（Forces News）指出，這是繼2015年時任國防參謀長賀頓（Nicholas Houghton）上將後，睽違10年再度有英國國防參謀長訪中。國防參謀長是英國最高階軍職。

拉達金（Tony Radakin）9日結束訪中行程，今天隨即現身北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部，出席由國防大臣希利（John Healey）與法國防長勒克努（Sébastien Lecornu）共同主持的軍援烏克蘭「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）會議。

拉達金今天在社群媒體X貼文指出，他與劉振立討論了一系列安全議題；雙方同意，面對不穩定的世界局勢，作為負責任、具全球利益的國家，英、中兩國必須發揮作用。

拉達金並提到，他與劉振立也談及英中雙邊「軍方對軍方」溝通的重要性。

英國政府官員回應中央社詢問表示，與中國維持強健的「軍方對軍方」溝通符合英國利益。英國政府從英國與全球利益著眼，著重以具一貫性、長期性與戰略性的策略管控對中關係。

官員強調，這樣的策略內涵包括針對印太區域和平穩定的重要性與中方進行「堅定對話」（firmconversations），以及「避免藉由軍事施壓達成政治目的」。

根據中國國防部發布的訊息，拉達金與劉振立就兩國的兩軍關係、國際區域形勢以及「共同關心的問題」深入交換意見，並就「加強兩軍交流合作」進行溝通。

值得一提的是，拉達金未提及曾與中方溝通英中軍方「加強交流合作」。英國國防部在拉達金訪中前、後，皆未公告相關行程。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，拉達金9日另在位於北京的中國人民解放軍國防大學演說，此舉可謂「前所未見」。

報導援引消息來源說法指出，拉達金演說談及第二次世界大戰後維持80年的世界秩序，以及有必要為未來世代著想，強化這個有助安全的國際秩序架構。他並提到，「國對國」衝突的世界趨勢再起。

拉達金訪中消息一出，今天在英國政壇引發關注。具鮮明「對中鷹派」形象的保守黨籍國會議員、前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）說，現任工黨政府對中國「磕頭」，但不應強迫軍方跟隨他們的腳步。

自英國工黨去年7月上台執政以來，已有3位大臣級官員陸續訪中。有消息指出，去年11月曾當面向中國國家主席習近平表達、有意盡快舉行英中雙邊正式高階會談的英國首相施凱爾（Keir Starmer）有可能今年稍晚訪中。

上一次有英國國防參謀長訪中是在2015年，當時是保守黨執政，當年習近平也對英國進行國是訪問，堪稱英中關係所謂「黃金時代」一大象徵。不過，隨著英中在國家安全、香港等議題屢現分歧，英中關係在英國保守黨執政（2010至2024年）後期趨於緊張。

儘管英國國防參謀長訪中堪稱罕見，根據公開資料，英中雙方軍事首長歷來已數次舉行視訊會談，包括去年5月中拉達金與劉振立的視訊通話。

不過，考量僅中方正式發布拉達金訪中相關訊息和「會談紀要」，而拉達金是在媒體揭露訪中行之後，才在社群媒體貼文，這不免引發英方遭中方「搶奪話語權」的疑慮。

繼2021年後，英國22日將再度派遣航艦打擊群赴印太區域，沿途將與不同國家聯合操演並進行靠港訪問，包括美國、印度、日本、新加坡、馬來西亞，另也將在地中海和太平洋參與大規模多國演訓。

英國國防部表示，此次部署將強化英國對印太區域的安全防衛承諾。國防部主責武裝部隊事務的政務次官波拉德（Luke Pollard）指出，透過此次航艦打擊群部署，英國與盟友將一同堅定反對挑戰國際秩序者，並提醒各方，歐洲－大西洋與印度－太平洋區域的安全密不可分。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）軍事學部門主任沙維爾（Matthew Savill）等安全事務專家認為，拉達金訪中不排除是為避免英國航艦打擊群在中國周邊水域的活動引發危險「誤判」。

不過，英中軍事首長2021年9月上旬曾視訊會談，隨後隸屬英國航艦打擊群編隊的一艘巡防艦於同月下旬穿越台灣海峽，北京當時表達強烈不滿。

英國航艦打擊群今年是否將比照2021年，在南海、台灣海峽等「衝突熱點」水域執行自由航行行動（FONOP），備受關注。英國國防部目前循慣例未提前公告。

中國近年持續透過軍事演習和灰色地帶衝突活動企圖將台灣海峽「內海化」。不過，拉達金2021年曾表示，台灣海峽是國際水域、是各國可利用的航路，也是自由開放印度－太平洋的一部分。

中央社去年5月曾報導，英國目前常態部署於印太區域的兩艘巡邏艦中，其中一艘、即「史佩艦」（HMS Spey）當年稍早曾低調穿越台海。據中央社了解，「史佩艦」穿越台海是「計畫已久部署行動」的一部分。