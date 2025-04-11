馬克宏：法擬6月承認巴勒斯坦

法國總統馬克宏九日接受該國公共電視旗下的第五電視台訪問時說，巴黎計畫在幾個月內承認巴勒斯坦國，時間地點可能是六月在紐約一場聯合國會議，而該會議旨在解決以巴衝突。屆時法國將是七大工業國集團（Ｇ７）中，第一個承認巴勒斯坦國的成員。

馬克宏還說，「法國目標是六月和沙烏地阿拉伯（共同）主持這場會議，我們可在會中敲定這個相互承認的動作」。

馬克宏提到，「我也希望參與一項集體動態，應能讓捍衛巴勒斯坦的國家承認以色列，其中多國現在都沒這樣做」。

儘管國際已有近一五○國承認巴勒斯坦為主權獨立國家，去年五月愛爾蘭、挪威和西班牙宣布承認巴勒斯坦國，斯洛維尼亞則是六月承認，這幾個歐洲國家決定承認，部分旨在譴責以色列在前年十月七日與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰後，對加薩走廊的連番轟炸。

然而西方世界的主要國家和親西方國家大都沒承認，例如美國、英國、法國、德國及日本。而尚未承認以色列的國家則有沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克和葉門等。

對此，以巴雙方有不同反應。巴勒斯坦外長謝辛九日對法新社說，法國承認巴勒斯坦的國家地位，將朝正確方向跨出一步，符合維護巴勒斯坦人民的權利以及「兩國方案」。

以色列外長薩爾九日則在社群媒體Ｘ寫道，批評馬克宏前述說法將是給恐怖主義的「獎賞」，還說這類舉動不會在中東帶來和平、安全與穩定，不會讓這些好的事物更近，只會將它們推得更遠。