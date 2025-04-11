李在明參選總統 強調南韓優先

南韓最大黨共同民主黨前代表（黨魁）李在明十日發布一段影片，正式宣布參選下任總統。他並在影片中強調，南韓和美國及日本的合作至關重要。

李在明在影片中提出南韓國家發展願景的「Ｋ倡議」，他願成為南韓民眾最出色、最好的工具。李在明提出經濟發展和生命至上的施政目標。

在外交路線上，李在明強調韓美同盟、韓美日合作關係很重要，但應堅持以南韓國家利益為重的原則。政府要在該競爭的領域展開競爭，在該合作的領域推進合作，並在有衝突的領域妥善協調來化解爭端。

十日國民力量黨前代表韓東勳則在國會召開記者會，宣布參選總統。

韓東勳點名李在明，應阻止這樣的「危險人物」當選總統，否則將形成「怪物政權」，最終禍國殃民。他說，「我們應守護國家未來，防止為執掌權力而不顧國家命運的危險人物以及盲從該人物的極端民粹勢力覬覦政權」。

另據四家民調機構十日公布的最新全國指標調查，在朝野總統熱門人選中，李在明以三成二保持第一，已宣布參選的國民力量黨籍前雇傭勞動部長金文洙以一成二排第二。其次則分別為百分之七支持率的大邱市長洪準杓、百分之五的首爾市長吳世勳及韓東勳。