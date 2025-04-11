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基民黨帶頭 德將組大聯合政府

聯合報／ 國際中心／綜合報導
德國基民黨及基社黨、社民黨三黨黨魁共四人九日宣布達成聯合執政協議，前排由左至右分別為基社黨黨魁索德、基民黨黨魁梅爾茨，以及社民黨共同黨魁克林拜耳、埃斯肯。（歐新社）
德國基民黨及基社黨、社民黨三黨黨魁共四人九日宣布達成聯合執政協議，前排由左至右分別為基社黨黨魁索德、基民黨黨魁梅爾茨，以及社民黨共同黨魁克林拜耳、埃斯肯。（歐新社）

德國基民黨（ＣＤＵ）及其在巴伐利亞邦的盟友基社黨（ＣＳＵ）和社民黨（ＳＰＤ），九日就經濟、移民、國防與公民津貼達成聯合執政協議。中間偏右的基民黨代表色為黑色，即將與代表色為紅色、中間偏左的社民黨組成「黑紅」大聯合政府。

基民黨黨魁梅爾茨可能在五月當選總理，他九日在記者會中喊出「德國復甦中」；「在我們後面是大量的困難工作，在我們眼前的則是一個強大計畫」，對德國民眾與歐盟都是強大信號，一個有行動能力的新政府正走向德國。

社民黨黨魁克林拜耳也在該記者會中說，「我們正經歷世界秩序重整的過程」，這也是聯合政府談判過程中貫穿全程的主題之一，即「這（組執政聯盟）不是要改變（德國的）一切，而是就為所當為之事做出改變，並調整螺絲」。

梅爾茨提出未來四年的執政原則，據聯盟協議，將加強經濟復甦並制定救濟計畫。自二○二八年起，企業稅將分步驟減免；電力稅也將減至全歐最低水準，並對能源密集企業改採工業電價，還將減收中低收入者的所得稅。

德國是歐洲最大經濟體，二月廿三日國會大選結束六周後，基民黨和社民黨完成籌組政府談判，並達成聯合執政協議。梅爾茨、ＣＳＵ黨魁索德、社民黨兩位共同黨魁克林拜耳及埃斯肯，九日聯袂在德國聯邦議院保羅洛貝大樓召開記者會，公布聯盟執政協議。

據二月大選結果，基民黨以百分之廿八點五得票率成為最大黨，極右翼的德國另類選擇黨（ＡｆＤ）排第二，社民黨排第三，綠黨則排第四。選前選後梅爾茨屢屢公開表明不會與極右翼政黨合作，這讓社民黨成為其首要談判對象。紐約時報九日報導說，德國主流政黨咸視ＡｆＤ威脅德國民主，因此紛紛矢言大選後不會跟該黨籌組執政聯盟。

三月初基民黨與社民黨共提一份探索性文件，並接著展開小組討論，就補助、社會福利、退休金與移民等政策方向進行討論。過去十二天由各黨黨魁與主要的黨代表組成十九人小組，進入正式聯合談判。紐時報導稱，梅爾茨在選戰時就指出執政後將推動政治改革，其領導下的政府施政將與社民黨總理蕭茲「有很大不同」。

在西歐國家，大聯合政府是指在國會中擁有最多席次的政黨間組成執政聯盟，或兩個主流政黨在政黨體系中組成的執政政府。回顧德國歷史，基民黨和社民黨已四度聯合，分別在一九六六至一九六九年德國前總理基辛格，以及二○○五至二○二一年前總理梅克爾的三屆任期。

基民黨 德國 社民黨

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