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緬甸強震震垮曼谷審計大樓 泰工業部指中資工廠不願提供資料

中央社／ 曼谷10日專電
緬甸發生強震，距離震央1100多公里的曼谷審計大樓倒塌。圖／歐新社
緬甸發生強震，距離震央1100多公里的曼谷審計大樓倒塌。圖／歐新社

緬甸發生強震，距離震央1100多公里的曼谷審計大樓倒塌。大樓的工程部分不合格建材疑似來自中資工廠，泰國工業部指出中資工廠不願提供相關資料，希望特別調查局專案調查中資工廠。

緬甸中部28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里，鄰國中、泰皆感受撼動。

緬甸28日地震發生當時，曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的大樓應聲倒塌，這棟大樓建成後要成為泰國審計處使用設施，工程由義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）與中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行。

除此之外，審計大樓倒塌現場的部分鋼材送驗後發現不符合標準，倒塌審計處辦公大樓現場可見到新科原鋼業有限公司（Xin Ke Yuan Steel Co Ltd，音譯）提供的鋼材，經過泰國鋼鐵機構（Iron and Steel Institute of Thailand）檢測發現新科原的鋼材不符合標準。

泰國特別調查局（Department of Special Investigation）由副局長蘇拉伍（Surawut Rangsai）領軍的36人小組已開始調查審計大樓使用的建材是否合格，以及其中是否有洗錢的狀況。

泰國公視（Thai PBS）報導指出，工業部發言人朋彭（Pongpol Yodmuangcharoen）指出，新科原不願意提供相關資料，且新科原否認審計大樓的工程中的鋼材是它們提供的，而是由另一間已經關閉的公司提供，工業部因此希望特別調查局把新科原列為特別案件來調查，因為牽涉其中的狀況很複雜。

工業部和特別調查局的官員明天將造訪審計大樓的坍塌現場收集更多鋼材證據並送驗。

截至今天為止，審計大樓倒塌現場已經發現23具屍體，仍有71名工人行蹤不明，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，搜救小組會使用重機具清除更多殘骸。

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