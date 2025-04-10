多知名人士遇難…多明尼加夜店屋頂坍塌事故 增至218人喪命

多明尼加首都聖多明哥熱門夜店Jet Set於8日凌晨發生屋頂坍塌事故，釀成嚴重傷亡，救援行動負責人今天表示，死亡數已攀升至218人。

法新社報導，緊急行動中心負責人曼德斯（JuanManuel Mendez）告訴記者：「不幸且遺憾的是，初步數據顯示218人殞命。」

他還說，熱門夜店Jet Set發生屋頂坍塌事故以來，已經有189人被救出。

當地媒體報導，事發當天約有500至1000人在夜店內。

多明尼加當局稍早發布的官方聲明指出，「找到更多生還者的所有合理可能性」已不存在，因此作業重點將轉向搜尋遺體。

這起事故發生時，當地著名歌手培瑞斯（Rubby Perez）正在演唱，夜店屋頂卻突然坍塌，導致218人喪生以外，還有逾200人受傷。

罹難者不乏許多知名人士，除了培瑞斯，也包含前美國職棒大聯盟MLB球員多特爾（Octavio Dotel）和布朗柯（Tony Blanco）。