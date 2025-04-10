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日本將實施陸基反艦飛彈發射訓練 地點首度選國內

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本陸上自衛隊今天宣布，今年度起將首次在國內實施陸基反艦飛彈發射訓練。示意圖／ingimage
日本陸上自衛隊今天宣布，今年度起將首次在國內實施陸基反艦飛彈發射訓練。示意圖／ingimage

日本陸上自衛隊今天宣布，今年度起將首次在國內實施陸基反艦飛彈發射訓練。消息人士透露，預計6月在北海道的場地舉行最初訓練，而日方似乎有意藉此強化嚇阻力。

日本放送協會（NHK）報導，陸上自衛隊表示，今年度起在國內投入發射訓練的飛彈是地對艦「88式陸基反艦飛彈」。

陸上自衛隊指出，這種飛彈射程約100多公里，日本過去因為無法在國內確保安全的海空域，都在海外訓練試射。以北海道為據點的部隊預計今年6月投入最初訓練，目前仍在協調訓練場所。

相關人士表示，訓練地點預計為北海道的「靜內對空射擊場」，此處位在新日高町境內，且面朝太平洋；訓練將向數十公里外海上目標發射不會爆炸的演習用飛彈。

日本防衛省正規劃於日本最東邊離島南鳥島建造靶場，以便在本土實施陸基反艦飛彈發射訓練。

報導提到，中國軍隊持續強化海洋行動之際，日本似乎希望在國內增加此類訓練，以便有助進一步強化嚇阻力。

北海道 日本 自衛隊 飛彈

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