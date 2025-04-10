多明尼加夜店坍塌增至184死 當局停止搜尋生還者

多明尼加首都聖多明哥熱門夜店Jet Set昨天凌晨發生屋頂坍塌事故，罹難人數已增至184人，救援人員今天結束生還者搜尋作業。

法新社報導，多明尼加緊急救難人員今天晚間通報的死亡人數較上午增加60人，這起事故總計已造成184人喪命。

稍早發布的官方聲明指出，「找到更多生還者的所有合理可能性」已不存在，因此作業重點將轉向搜尋遺體。

聖多明哥消防部門負責人表示：「今天我們將完成救援作業。」

這起事故發生當下，當地著名歌手培瑞斯（Rubby Perez）正在演唱。夜店屋頂突然坍塌，除導致184人喪生，還有逾200人受傷。

罹難者不乏許多知名人士，除了培瑞斯，也包含前美國職棒大聯盟MLB球員多特爾（Octavio Dotel）和布朗柯（Tony Blanco）。