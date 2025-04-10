美俄同意換囚 芭蕾舞者捐款援烏遭俄國判12年獲釋
美國國務卿魯比歐今天表示，遭俄羅斯拘押的美俄雙重國籍芭蕾舞者卡列琳娜已經獲釋。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）稍早報導，美俄已經同意進行換囚。
法新社報導，魯比歐（Marco Rubio）在X平台上發文說：「美國公民卡列琳娜（Ksenia Karelina）正搭乘飛機返回美國。她蒙冤遭俄羅斯拘押超過一年，川普總統使她成功獲釋。」魯比歐並表示，川普「會繼續致力促成所有美國人獲釋」。
與此同時，卡列琳娜的俄羅斯律師也告訴路透社，卡列琳娜已經在莫斯科和華府的換囚行動中獲釋。
報導指出，卡列琳娜因為捐錢給對烏克蘭提供人道支持的美國慈善組織，去年遭俄羅斯法院認定叛國，遭判處12年有期徒刑。
律師穆沙伊洛夫（Mikhail Mushailov）告訴路透社，卡列琳娜今天上午從阿拉伯聯合大公國首都阿布達比搭機前往美國。
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