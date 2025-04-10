快訊

貪汙案沈慶京打誇張牌「20公斤」手銬、腳鐐防逃 檢察官回應了

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

李在明、韓東勳宣布參選 揭開南韓總統大選序幕

中央社／ 首爾10日綜合外電報導
南韓最大在野黨共同民主黨代表李在明。法新社
南韓最大在野黨共同民主黨代表李在明。法新社

韓國執政黨國民力量黨前代表韓東勳、最大在野黨共同民主黨代表李在明今天分別宣布參選下屆總統，為6月3日舉行的選舉正式揭開序幕。

路透社報導，前總統尹錫悅去年12月無預警宣布緊急戒嚴，引發朝野混亂，而遭國會表決通過彈劾。憲法法院本月4日裁決彈劾案成立，即刻免職。韓國將於6月3日舉行總統選舉。

李在明今天發布影片，承諾將解決社會衝突主要根源的經濟兩極分化問題，強調自己感覺到，在尹錫悅發布戒嚴令後，這個問題已然加劇近日政治動盪。

現年61歲的李在明2022年參選總統時，以不到1個百分點的得票率差距功虧一簣，那是韓國歷屆總統選舉最小票差。

不過，去年他領導共同民主黨在國會大選中取得壓倒性勝利，在自由派選民中享有高支持度。

李在明昨天辭去黨魁一職，專心準備角逐大位。

蓋洛普民意測驗中心（Gallup）4日宣布民調結果顯示，李在明以34%支持度，成為呼聲最高的下屆總統人選，遙遙領先73歲的前勞動部長金文洙（9%）和51歲的韓東勳（5%）。

除了李在明之外，韓東勳今天也加入首爾市長吳世勳、國會議員安哲秀等潛在或已經宣布角逐大位人選的行列。預期還會有更多人宣布參選，不過目前民調結果顯示，除了李在明之外，其他人選的支持度都只有個位數。

韓東勳曾任法務部長及國民力量黨魁，原本被認為是最受尹錫悅信任的心腹之一，但兩人之後因意見不合漸行漸遠。尹錫悅去年12月無預警發布緊急戒嚴後，韓東勳身為黨代表，更第一時間跳出來表示反對。

值得注意的是，李在明的參選資格仍可能因為他所涉多起司法案件而面臨不確定性。是否會有任何一起進行中的訴訟成為他總統之路的絆腳石，仍在未定之天。

南韓 尹錫悅 李在明

延伸閱讀

中職／富邦連敗「勝利女神」周末卻轉韓職應援 李珠珢回應了

標示不符、疑農地法違規...韓國廚神白種元2度道歉又爆「集團部長酒局面試」醜聞

全羅道海鮮、宮廷菜吃到飽！仁川君悅主廚客座凱菲屋

賴總統投書美媒回應川普關稅政策 民眾黨：無助談判

相關新聞

李在明、韓東勳宣布參選 揭開南韓總統大選序幕

韓國執政黨國民力量黨前代表韓東勳、最大在野黨共同民主黨代表李在明今天分別宣布參選下屆總統，為6月3日舉行的選舉正式揭開序...

韓憲法法院駁回彈劾案 法務部長朴性載復職

韓國聯合新聞通訊社報導，韓國憲法法院今天駁回法務部長朴性載（Park Sung-jae）因涉去年戒嚴事件而面臨的彈劾案

保守聯盟、社民黨組聯合政府 梅爾茨：德國正在復甦

德國保守派保守派基督教民主黨（CDU）/基督教社會黨聯盟（CSU）與中間偏左社會民主黨（SPD）9日就經濟、移民、國防與...

以哈衝突難解 法國願承認巴勒斯坦

國際上愈來愈多大國承認巴勒斯坦是國家！法國總統馬克宏9日宣布，將在未來幾個月處理承認巴勒斯坦的事情，此語遭到以色列外交部批評是助長恐怖組織哈瑪斯氣焰。目前巴勒斯坦已經獲得聯合國193個會員國中146國承認，但許多西方國家包括英國、法國、德國與美國因為支持以色列並未承認，法國此舉引發各方關注。

川普要蘋果在美國用機器人造iPhone 專家打臉：不可能

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，美國總統川普希望iPhone能在美國製造，而且可以用機器人取代人力。但產業專家估計iPhone在美國製造將使成本大增，一支可能要價3500美元（約新台幣11.6萬元）。iPhone會在美國製造嗎？可以由機器人製造嗎？

從烏克蘭到格陵蘭再到20%關稅 歐洲到底哪得罪了川普？

美國歷任政府從未像川普這一任對歐洲這麼具有敵意，而且毫不掩飾。對等關稅，歐盟的配額是20%，更別說川普第一任時就開始要求，北約的歐洲盟國提高軍費在GDP的占比。川普甚至說，歐盟成立就是要來「搞垮」（screw over）美國的。二戰結束迄今80年，堅若磐石的跨大西洋聯盟關係看來也不過爾爾。川普到底對歐洲有何不滿？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。