德國選項民調支持率高達25% 首度擊敗聯盟黨躍居第一

（德國之聲中文網）聯邦議會選舉結束六周半後，德國極右翼選項黨（AfD）在全國範圍內的民調中首次超過了聯盟黨（基民盟CDU和基社盟CSU）。

根據民調機構益普索（Ipsos）的「周日調查」（Sonntagsfrage），選項黨支持率高達25%，超過基民盟基社盟合起來24%的支持率，躍居第一。這一歷史性調查結果與黑紅聯盟政府公布聯合執政協議恰好為同一日。

選項黨黨魁魏德爾（Alice Weidel）認為，鑑於基民盟／基社盟和社民黨之間的達成的執政協議，這種民調結果「並非偶然」。而基民盟黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）則將該執政協議稱為是削弱選項黨影響力的「非常非常好的基礎」。

聯盟黨支持率大幅下滑

根據Ipsos調查，相較於2月23日聯邦大選時聯盟黨獲得的28.5%選票相比，如今其支持率出現了明顯下滑。而AfD的支持率則從當時的20.8%大幅上升。

這項民調在4月4日和5日對共一千名具代表性的德國公民進行了調查。

魏德爾指出「在聯邦議會選舉之後、甚至在新政府尚未宣誓就職前，出現如此劇烈的支持率崩塌，在我們國家尚屬首次」，並堅信其所在政黨「正走在正確的道路上」。她承諾說：「我向你們保證：下一屆我們將在政府中執政。」

梅爾茨寄希望於聯合政府協議

梅爾茨則寄希望於聯合執政協議中關於打擊非法移民和重振經濟的條款。他在柏林介紹聯合執政協議時表示，如果人們感受到政治中間力量不僅能指出問題、還能解決問題，那麼極端主義勢力將失去生存土壤。作為候任總理，他對政府前景保持樂觀。

民調具不確定性

多項民意調查都顯示，民調結果通常都帶有不確定性。政黨認同感減弱、選民越來越臨近選舉日才決定投票給哪個政黨或候選人，這些因素都讓數據的權重設定更加困難。此外，民調僅反映受訪時的輿論氛圍，並不代表最終選舉結果。

事實上，早在上個周末，《圖片報》（Bild）委托民調機構Insa進行的一項調查中，選項黨就已經以24%的支持率首次與聯盟黨持平。在本周二發布的RTL和ntv的「趨勢晴雨表」（Trendbarometer），選項當也僅略微落後於聯盟黨。

（德新社）

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