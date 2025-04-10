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以哈衝突難解 法國願承認巴勒斯坦

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

國際上愈來愈多大國承認巴勒斯坦是國家！法國總統馬克宏9日宣布，將在未來幾個月處理承認巴勒斯坦的事情，此語遭到以色列外交部批評是助長恐怖組織哈瑪斯氣焰。目前巴勒斯坦已經獲得聯合國193個會員國中146國承認，但許多西方國家包括英國、法國、德國與美國因為支持以色列並未承認，法國此舉引發各方關注。

以色列批姑息恐攻

根據《半島電視台》報導，法國總統馬克宏接受電視專訪時透露，他將在6月的聯合國大會承認巴勒斯坦，並表示這樣做並不是為了取悅任何人，而是認為這樣做是正確的決定。對此，巴勒斯坦外交部表示，法國這樣作有助確保巴勒斯坦與以色列維持「兩國方案」。

但以色列外交部長薩爾便對於法國行為感到不滿，認為是對哈瑪斯的姑息，並批評法國這樣做不會為當地帶來和平與穩定。目前巴勒斯坦已經被146個聯合國會員國承認，期間更因為以哈衝突，包括亞美尼亞、斯洛維尼亞、愛爾蘭、挪威、西班牙與牙買加去年都相繼承認巴勒斯坦的國家地位。

西方大多不承認

但例如美國、澳洲、德國與英國並未承認巴勒斯坦，法國則希望藉此讓中東部分國家承認以色列，例如沙烏地阿拉伯、伊拉克、伊朗、敘利亞與葉門，尤其各國相當關注以色列與沙烏地、還有新敘利亞政權的關係。馬克宏近來也積極反對以色列在加薩的與約旦河西岸的擴張。

ABS-CBN》提到，以哈雖然近日研議停火，但仍有零星衝突發生，且目前只是暫時停火，距離之前的永久停火與全面撤軍，進度仍相當遙遠，且以色列仍不願承認巴勒斯坦下，中東衝突恐還要延燒好一陣子。

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