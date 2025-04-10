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大阪世博開箱／走出失落30年 大阪世博夢暗藏隱憂

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為日本大阪世博會開幕前的媒體日，印尼館與澳洲館外觀。世博會將於4月13日展出至10月13日，主題為「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」。歐新社
圖為日本大阪世博會開幕前的媒體日，印尼館與澳洲館外觀。世博會將於4月13日展出至10月13日，主題為「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」。歐新社

2025年世界博覽會13日將於日本大阪夢洲登場。大阪政府有意藉此次盛會帶動地方經濟發展，重新為日本樹立新科技與產經標竿，進而走出失落的30年。然而，日本全國卻僅有不到4成的民眾有積極意願願意參加，活動宣傳大使請辭及預售票僅售出6成，各種負面消息讓活動蒙上一層陰影。

大阪曾主辦1970年的世界博覽會，當時共77個國家、4個國際組織共襄盛舉，占地350公頃會場更吸引逾6400萬人次入場參觀。時隔55年後，大阪再度迎來世博盛事，也是繼東京奧運後日本再次舉辦大型國際活動。

回顧1970年代的大阪世博，當時日本因經濟高速發展而自信滿滿，隨後日本經歷「失落30年」。日本不但在低迷的經濟中掙扎，人口老化與萎縮更讓其面臨嚴峻挑戰。再次舉辦世博，大阪政府希望藉此帶動地方經濟發展。據估計，若世博期間能吸引3000萬人入場，整體經濟效益可達1.9兆日圓。

特別是夢洲島，夢洲在過去曾被納入「科技港大阪」計畫中，隨後因日本經濟泡沫化而喊卡，自此發展停滯甚至被視為「負遺產」。如今，大阪政府再次投注在夢洲上，期盼重新站穩腳跟、走出困境，重現當年榮景。

日本政府也希望藉此吸引外資，進而改善基礎建設。透過政府媒合企業，設立園區吸引資金進入，搭配改善交通配套措施，帶動後續發展。

不過，日本民間對世博卻不如官方熱絡。早在2023年11月，大阪市民就有逾9萬人連署呼籲取消2025年大阪世博，原因包括國內外皆不受歡迎、花錢如流水、計畫大幅延遲。據日媒就日本民眾與京阪神地區國民參與大阪世博的意願調查，全國民眾僅34%有積極意願參加，京阪神地區更僅有24%。

此外，大阪世博會場館建設期間的經費幾乎翻倍，由原本的1250億日圓上漲至2350億日圓；若加上事前準備、行銷、宣傳、周邊交通整治等費用，總金額上看13兆日圓，導致大阪國民的人均負債上升。

自2025年初以來，大阪世博工程更因進度緩慢而受外界矚目。據日本時事通信社報導，由其他國家建造、設展的「海外館」截至4月5日為止，42座場館中僅17座宣布投入試營運，意味著海外館完工率僅40%。

《朝日新聞》也報導，會場西北側的「綠色世界」施工區於4月6日偵測到足以引發爆炸的甲烷濃度。雖然主辦方採取緊急措施，一小時候濃度也恢復正常，但讓這場盛宴再度蒙上陰影。

值此之際，世博宣傳大使、搞笑藝人組合Downtown的濱田雅功因健康而宣布長期休養，松本人誌也因醜聞暫停活動，讓世博重要的吸睛人物。門票同樣也不樂觀，預售票的目標為1400萬張，截至4月2日僅售出870萬張，達標率僅62%。

一名在心齋橋商店街購物的20多歲上班族大阪府居民向《共同通信社》說，「我沒打算去世博會。我不清楚展出內容；再者，早鳥單日票也要6700日圓，太貴了。聽說場內飲食也很貴，一碗烏龍麵要3000日圓，與其這樣還不如用關西居民去環球影城，只要7000日元就能玩得很開心」。

也有棒球球迷和計程車司機認為預售票制度洩漏個資，也對於個性急躁的大阪人太過麻煩，種種問題都讓大阪世博想要走出失落30年充滿挑戰。

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