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李在明辭黨魁 最快今參選南韓總統

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
南韓最大在野黨共同民主黨領袖李在明。歐新社
南韓最大在野黨共同民主黨領袖李在明。歐新社

南韓憲法法院判決前總統尹錫悅的彈劾案成立後，最大在野黨共同民主黨代表（黨魁）李在明九日宣布辭去黨魁，準備投入預定六月三日舉行的總統大選。

韓聯社同日報導，該黨預料他最快今天宣布參選總統。李在明在該黨最高委員會會議中說，很感激能擔任黨魁三年，並取得一些有意義的成果。

李在明還說，「我並不感到特別遺憾或輕鬆，相信我很快就會展開新的篇章」，暗示自己可能參選總統。他表示相信南韓能度過自尹錫悅去年十二月三日宣布緊急戒嚴以來，引發的一連串挑戰，就像一九八○年五月光州事件後的南韓。

李在明提到，「我相信憑藉我國人民過去克服逆境的偉大基因，我們一定能克服當前面臨的挑戰；我會一路陪伴大家」。李在明請辭後，該黨將暫由國會黨鞭朴贊大領導，朴贊大已啟動大選備戰模式。韓媒報導說，預計該黨約在五月四日將選出總統候選人。

共同民主黨九日組建總統候選人競選管理委員會，將在近期敲定具體競選日程和規則。韓民族日報日前獨家報導稱，該黨下周將展開候選人登記，並在全國四個區域（全羅道、忠清道、慶尚道、「首都圈、江原道、濟州」）進行為期兩周的競選活動。為了吸引中間選民，該黨正研擬經濟和國家發展論述和各領域的政策綱領。

另外，八日辭去雇傭勞動部長的國民力量黨籍金文洙九日宣布參選總統，並自稱為對抗李在明的最佳人選。在至今多項民調中，兩人分別是南韓朝野最熱門的總統人選。該黨則預定五月三日在黨大會中選出總統候選人，可能採計黨員投票和民調各半的方式。

南韓 尹錫悅 李在明

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