美俄商議恢復大使館運作

美國國務院八日表示，華府與莫斯科預計十日在土耳其伊斯坦堡展開會談，商議恢復兩國大使館的部分領事服務。自二○二二年二月俄烏戰爭爆發後，美俄駐雙方境內大使館的業務已大幅縮減。

國務院發言人布魯斯八日對媒體說，會談議程不涉政治或安全議題，烏克蘭也不在議程內。「這些談話只聚焦我們（彼此）大使館的運作」。路透八日引述一位外交消息人士報導，美俄將在莫斯科駐伊斯坦堡領事館舉行新一輪磋商。

美俄代表團二月已在伊斯坦堡舉行首場會談，好讓兩國使館的領務先恢復運作。這場會談聚焦商討雙方外交人員的待遇。

俄羅斯官媒塔斯社八日也引述俄國外交部說法證實，俄美代表團未來幾天將在伊斯坦堡磋商。俄國代表團由新任駐美大使達爾奇耶夫領銜，美國代表團將由美國國務院副助卿柯爾特率領。

另對烏克蘭總統澤倫斯基八日指稱，烏軍俘虜兩名加入俄軍作戰的中國大陸公民，以及烏方情報顯示有更多中國公民加入俄軍，中國外交部發言人林劍九日在例行記者會說，正向烏方核實有關情況，有許多中國公民助戰俄國的說法毫無根據。

林劍還說，中國政府始終要求公民遠離武裝衝突區域，避免以任何形式捲入武裝衝突，尤其應避免參加任一方的軍事行動；中國在烏克蘭危機上的立場清晰明確，「獲國際社會廣泛認可」，敦促烏方正確看待中方為政治解決該危機所做的努力以及發揮的建設性作用。