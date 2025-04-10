多明尼加夜店坍塌113死 省長、國會議員、前球星皆罹難

多明尼加首都聖多明哥八日○時四十四分發生夜店屋頂坍塌事故，造成逾一一三人喪生、逾二五五人受傷。總統阿比納德視察現場並宣布全國哀悼三天。傷亡者包括省長、國會議員和前美國職棒大聯盟（ＭＬＢ）球員等人。

該夜店是聖多明哥知名夜店Jet Set，八日晚間固定舉辦舞曲音樂會，許多政商名流和運動員均曾到訪。

當地緊急應變中心表示，已出動重型機械、無人機、搜救犬和救難人員投入救援，事發原因尚待釐清，尚不清楚屋頂坍塌前，店內有多少人。

法新社九日引述生還者報導，他們回憶坍塌當時衝擊力強大，彷彿海嘯或大地震來襲。多明尼加媒體稱，事發時夜店裡有五百至一千人，而店內可容納七百個坐席及約一千個立席。

紐約時報引述多明尼加當局報導說，死者包括蒙特克里斯蒂省長克魯斯，克魯斯是前ＭＬＢ球員尼爾森．克魯斯（Nelson Cruz）的姊妹。

多明尼加職棒聯盟也在社群媒體Ｘ寫道，曾效力ＭＬＢ紐約洋基隊及紐約大都會隊等多個球團的投手多特爾也在這場事故中罹難。事發時，知名歌手佩雷斯正在台上演唱，儘管他和經紀人幸運生還，但樂團薩克斯風手不幸罹難。

聖多明哥市緊急行動中心主任曼德斯表示，「我們推測還有許多人活著，所以不會放棄，直到所有受困者都被救出」；只要還有人有生還希望，各單位就會竭力搜救或替他們善後。

該夜店也聲明正配合相關部門的調查，並深感悲痛震驚。在當地多家醫院，一位官員唸出倖存者姓名，也有不少民眾絕望呼喊著親人姓名。

但在事故發生逾廿四小時後，搜救任務已偏重在搜尋遺體上。約三七○人在小丘般的瓦礫、鋼筋和錫板間搜尋，不放棄找出生還者的機會。

阿比納德表示，所有救援機構正不分晝夜努力救援，「我們對夜店發生的悲劇深感遺憾，並持續密切關注事態發展」。