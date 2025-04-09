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以色列攻擊哈瑪斯人員 加薩民防局：至少20死

中央社／ 耶路撒冷9日綜合外電報導
以色列軍方說，今天襲擊巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）1名高階武裝分子；加薩民防局表示，這次襲擊擊中加薩市1棟住宅建築，造成至少20人死亡。 法新社
以色列軍方說，今天襲擊巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）1名高階武裝分子；加薩民防局表示，這次襲擊擊中加薩市1棟住宅建築，造成至少20人死亡。 法新社

以色列軍方說，今天襲擊巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）1名高階武裝分子；加薩民防局表示，這次襲擊擊中加薩市1棟住宅建築，造成至少20人死亡。

法新社詢問加薩市（Gaza City）舒賈亞區（Shujaiya）遇襲一事時，以色列軍方回答，他們「襲擊（當地）1名負責策劃和實施恐怖攻擊的哈瑪斯高階恐怖分子」。軍方並未透露目標的名字。

加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，這次襲擊造成「20人死亡，40多人受傷」，目前仍在瓦礫堆中搜尋屍體。

現年26歲的舒賈亞區居民沙立姆（Ayub Salim）告訴法新社，他目睹對這棟4層樓建築的襲擊。

他說，這個地區遭到「多枚飛彈」襲擊，而區內「到處都是帳篷、流離失所者和房屋」，「飛彈碎片向四面八方飛去」，「場面可怕且難以形容」。

沙立姆並表示，「到處都是灰塵和大規模的破壞，我們什麼也看不見，只有人們的尖叫和恐慌」，罹難者被「撕成碎片」。

以色列3月18日恢復猛烈攻擊加薩走廊，結束與哈瑪斯為期兩個月的停火。恢復停火的努力目前還沒有成功。

中東 以色列 加薩走廊 哈瑪斯 飛彈

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