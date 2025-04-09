快訊

股債雙殺！國安基金難擋川普關稅 45檔破底、人氣ETF也中箭落馬

歐盟也出招！宣布對美加徵210億歐元關稅 針對具政治敏感性地區

今晚首波鋒面來襲雷雨炸全台！周末降雨範圍擴大 下周早晚洗三溫暖

再傳人類感染H5N1禽流感死亡 墨西哥3歲女童不治

中央社／ 墨西哥市8日綜合外電報導
一名感染H5N1病毒的3歲女童今天清晨因多重器官衰竭而死亡，成為墨西哥的H5N1禽流感人類死亡首例。 路透社
一名感染H5N1病毒的3歲女童今天清晨因多重器官衰竭而死亡，成為墨西哥的H5N1禽流感人類死亡首例。 路透社

墨西哥衛生官員指出，一名感染H5N1病毒的3歲女童今天清晨因多重器官衰竭而死亡，成為墨西哥的H5N1禽流感人類死亡首例。

法新社報導，墨西哥北部科阿韋拉州（Coahuila）該名女童1日經診斷確診感染H5N1病毒。州衛生首長阿基瑞（Eliud Aguirre）表示，目前沒有其他已知的感染病例。

柬埔寨今年已經通報兩起H5N1人類死亡病例，其中一名幼童曾在一個約有15隻雞死亡的雞籠附近睡覺和玩耍。

根據世界衛生組織（WHO），人類感染H5N1病毒可能導致嚴重疾病，具高死亡率

世衛表示，目前發現的人類感染病例大部分與密切接觸遭到感染鳥禽和其他動物，或是受污染的環境有關。

世衛組織在官網指出：「這種病毒似乎不會輕易地在人與人之間傳播，沒有持續性人際間傳播的通報。」

WHO 墨西哥 女童 死亡率 病毒 禽流感

延伸閱讀

禽流感釀蛋荒！美國最大蛋商賺翻了 上季淨利飆247%

對等關稅成重要變數 全球消費電子供應鏈迎質變轉折

對抗兒童肥胖領先全球！墨西哥政府宣布校園禁賣「垃圾食物」

研究：9成基督教領袖擔心氣候變遷

相關新聞

以色列攻擊哈瑪斯人員 加薩民防局：至少20死

以色列軍方說，今天襲擊巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）1名高階武裝分子；加薩民防局表示，這次襲擊擊中加薩市1棟住宅建...

再傳人類感染H5N1禽流感死亡 墨西哥3歲女童不治

墨西哥衛生官員指出，一名感染H5N1病毒的3歲女童今天清晨因多重器官衰竭而死亡，成為墨西哥的H5N1禽流感人類死亡首例

伊朗總統：不反對美國投資 堅拒更迭政權企圖

伊朗總統裴澤斯基安今天表示，伊朗不反對美國投資人到伊朗做生意，但是堅決反對任何政權更迭和外國干預的企圖

無名英雄與反納粹勇士／潘霍華：牧師、間諜與殉道者

80年前的今天，德國神學家、新教牧師潘霍華（Dietrich Bonhoeffer）在納粹集中營被處死，時年39歲。他很早就對納粹的一些做法提出質疑，後來加入反抗運動。他的生平直到今天都給德國人帶來啟示。

在泰執教逾10年…遭控侮辱泰國王室 美籍學者被拘捕

委任律師告訴法新社，知名美國學者錢伯斯被控侮辱泰國王室，昨天遭到拘捕。外國人因泰國嚴厲的冒犯君主罪而觸法實屬罕見

泰中高鐵挺得過？曼谷審計大樓倒塌 泰國輿論質疑中資工程可靠度

緬甸發生強震，距離震央1100多公里的曼谷審計大樓倒塌。大樓的工程由中國中鐵的子公司中鐵十局承包，加上部分不合格建材疑似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。