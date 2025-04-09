再傳人類感染H5N1禽流感死亡 墨西哥3歲女童不治

墨西哥衛生官員指出，一名感染H5N1病毒的3歲女童今天清晨因多重器官衰竭而死亡，成為墨西哥的H5N1禽流感人類死亡首例。

法新社報導，墨西哥北部科阿韋拉州（Coahuila）該名女童1日經診斷確診感染H5N1病毒。州衛生首長阿基瑞（Eliud Aguirre）表示，目前沒有其他已知的感染病例。

柬埔寨今年已經通報兩起H5N1人類死亡病例，其中一名幼童曾在一個約有15隻雞死亡的雞籠附近睡覺和玩耍。

根據世界衛生組織（WHO），人類感染H5N1病毒可能導致嚴重疾病，具高死亡率。

世衛表示，目前發現的人類感染病例大部分與密切接觸遭到感染鳥禽和其他動物，或是受污染的環境有關。

世衛組織在官網指出：「這種病毒似乎不會輕易地在人與人之間傳播，沒有持續性人際間傳播的通報。」