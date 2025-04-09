德國保守派聯盟與社民黨 將宣布共組聯合政府

德國保守派基督教民主黨/基督教社會黨聯盟與中間偏左社會民主黨分別在相互呼應的聲明中指出，他們今天稍晚將宣布達成共組政府的協議。

法新社報導，雙方於2月大選落幕後已談判6週。聲明指出，定於當地時間今天下午3時提出這項聯合執政協議。

保守派德國候任總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天將提出基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）與社會民主黨（SPD）的聯合執政協議，為於不久的將來組成新政府鋪平道路。

歐洲聯盟面臨著跨大西洋關係的全面性變局，以及美國總統川普發動的貿易戰，CDU/CSU聯盟2月贏得大選後，領導人梅爾茨希望儘快為歐洲最大經濟體德國承擔大任。

保守派與即將卸任總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的SPD將共組新執政聯盟，梅爾茨希望新政府得以於本月或5月初上路。

協議經馬拉松式談判才敲定。各黨在相互呼應的聲明中宣布，定於當地時間下午3時在柏林召開記者會，正式宣布共組聯合政府協議。

這種談判過去幾年在德國總得拖上好幾個月。卡塞大學（Kassel University）政治學者施若德（WolfgangSchroeder）表示，談判得以迅速完成是「巨大外部壓力」的結果。

他告訴NTV電視台：「壓力來自川普、壓力來自德國另類選擇黨（AfD）、壓力來自梅爾茨自己的陣營。」

蕭茲的3黨聯合政府於確定川普將重新入主白宮的去年11月6日當天瓦解後，德國於今年2月提前大選。

領導CDU/CSU的梅爾茨於聯盟以28.5%得票率勝選後，矢言整頓移民、設法解決武裝部隊長期資金不足問題，並且振興已連續兩年陷入萎縮的經濟。