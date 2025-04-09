伊朗總統：不反對美國投資 堅拒更迭政權企圖

伊朗總統裴澤斯基安今天表示，伊朗不反對美國投資人到伊朗做生意，但是堅決反對任何政權更迭和外國干預的企圖。

法新社報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在國家電視台播出的演說中說，「領袖不反對這個國家有美國投資人存在」。他指的是最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

他又說：「我們反對他們的錯誤政策，例如陰謀和更迭政權的企圖。」

德黑蘭自從1980年以來就與華府斷絕外交關係，不過計劃12日在阿曼與美國官員舉行核會談。

美國總統川普3月7日致函哈米尼，敦促恢復核談判，並且警告若伊朗拒絕，將採取軍事行動。

德黑蘭於幾週後回覆，對間接談判抱持開放態度，但也駁斥進行直接談判的可能性，強調只要美國維持「最大施壓」政策就無此可能。

裴澤斯基安說：「領袖表示，我們準備好進行談判，但不是直接談判，因為我們不信任他們。」