馬拉威、甘比亞退出跨國議會聯盟IPAC 凸顯大陸在非洲影響力

串聯全球近40個國會和區域議會及近300名議員的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天發布聲明，對馬拉威和甘比亞的IPAC共同主席在北京施壓下被迫退出聯盟，表示遺憾。相關事件再次凸顯中國在非洲的影響力。

根據入會準則，任何國家加入IPAC的前提包括該國有兩位分別代表不同政黨的國會議員，願意擔任IPAC在該國的共同主席，以彰顯聯盟的「跨黨派」性質。IPAC去年7月首度在台北舉行年度峰會，期間宣布馬拉威和甘比亞入會，但中方隨後出手施壓。

在馬拉威和甘比亞退出後，目前IPAC在非洲的會員僅有肯亞、烏干達、辛巴威等3國。

IPAC指出，北京的脅迫和政治干預變本加厲、修新下限；中國外交官試圖命令他國議員可以或不可以做什麼，並規範他們的往來對象。他國議員的活動不容北京置喙；非洲國家有自主決定本國事務的自由，不應因為參與可能被視為對中共持批判態度、中共因此認為有必要鎮壓的民主討論，而遭威脅和恫嚇。

IPAC表示，馬拉威和甘比亞退出IPAC令人遺憾；中國對民主國家政治自主的干預程度，值得各界嚴正關切。IPAC呼籲各國政府明確表態，反對北京對馬拉威和甘比亞的干預。

中國對非洲國家施壓也可見於相關國家與台灣的雙邊關係。南非去年起數度要求台灣將代表處遷出南非首都普勒托利亞（Pretoria）；組成南非現任聯合政府的第二大執政黨「民主聯盟」（Democratic Alliance）聯邦主席麥爾（Ivan Meyer）近期曾訪問台灣，北京今年1月以此為由，對他宣布制裁。

根據IPAC提供給美聯社（AP）的文字資料和聲音檔，甘比亞國會議員西賽（Abdoulie Ceesay）今年1月向IPAC一名職員傳送語音訊息，指出中國官方曾就他參與IPAC向甘比亞外交部表示不滿。

西賽告訴IPAC職員，「這已成為一個問題」，「（甘比亞）總統對我們非常不高興」。

當月稍晚，西賽和另一位國會議員卡馬拉（AmadouCamara）通知IPAC，他們將退出聯盟。西賽告訴IPAC，他作這樣的決定「不是受中國大使館影響」。

甘比亞資訊部長伊斯麥拉西賽（Ismaila Ceesay，與國會議員西賽無親戚關係）告訴AP，他未聽聞中方曾試圖影響甘比亞政治人物的決策。

伊斯麥拉西賽說，國會議員是自行決定退出IPAC，因為他們「意識到這（參加IPAC）有違政府與中國的雙邊關係」。

不過，中國政府已不只一次試圖對IPAC成員施壓。IPAC部分成員遭北京制裁；此外，去年至少有來自6個國家的議員曾遭中國駐外官員施壓，要求他們不得參加在台北舉行的IPAC峰會。這6個國家包括位於歐洲的斯洛伐克、北馬其頓和波士尼亞；位於南美洲的玻利維亞和哥倫比亞；以及一個不願曝光的亞洲國家。這顯示中方的政治干預遠不僅止於在經貿、基礎建設、財政等領域高度依賴中國的非洲國家。

馬拉威國會議員凱彥比（Ephraim Abel Kayembe）則告訴IPAC一名職員，他去年7月偕同另一位議員在台北峰會加入IPAC後，很快即接獲馬拉威國會議長關切。

根據IPAC方面轉述凱彥比的說法，議長告知，中國政府威脅，若馬拉威國會議員續留IPAC，馬拉威總統查奎拉（Lazarus Chakwera）赴北京出席去年9月中非合作論壇峰會的計畫恐生變，且中方不排除取消查奎拉與中國國家主席習近平的會晤。

IPAC台北峰會於去年7月29至31日舉行。峰會落幕不久，凱彥比及另一位國會議員8月7日即通知IPAC，他們將退出。凱彥比並自稱是「被騙」（tricked）入會。

他在給IPAC的信中表示，「我想向中華人民共和國表達誠摯歉意」。

不過，回應AP詢問，凱彥比否認曾遭馬拉威或中國政府脅迫，並稱他決定退出是因為IPAC的目標看來是實現特定「地緣政治意圖」，且針對中國。馬拉威政府未回應AP的置評請求。

IPAC成員、辛巴威國會議員莫洛克里（DanielMolokele）說，他預期北京在非洲將有更多類似的脅迫行為，特別是當美國總統川普（Donald Trump）政府淡出對非洲的投資。

莫洛克里指出，美方政策恐讓中國受益；中國勢必將把握機會，擴大在非洲的影響力。

IPAC在今天發布的聲明提到，馬拉威和甘比亞共同主席在通知退出IPAC的信函中，表達對北京「一中原則」的支持，用字遣詞並遵照中方建議。

台北峰會期間，IPAC曾通過決議，反對北京惡意扭曲1971年聯合國大會第2758號決議、以及北京持續將「一中原則」與聯大決議錯誤扣連。

IPAC的決議強調，聯大2758決議未處理台灣的政治地位、未主張中國對台灣的主權，也未對「一中原則」提供國際法依據。