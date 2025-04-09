無名英雄與反納粹勇士／潘霍華：牧師、間諜與殉道者

（德國之聲中文網）80年前的今天，德國神學家、新教牧師潘霍華（Dietrich Bonhoeffer）在納粹集中營被處死，時年39歲。他很早就對納粹的一些做法提出質疑，後來加入反抗運動。他的生平直到今天都給德國人帶來啟示。

潘霍華（Dietrich Bonhoeffer）1906年出生於一個名門世家。他的父親是最有權威的精神病理學家之一，在柏林的夏綠特（Charite）醫院任精神病學科的負責人。他的外曾祖父是一位知名的神學家，他的外祖母曾師從李斯特、克拉拉．舒曼學習鋼琴。

潘霍華有7個弟兄姐妹。他們接受了非常好的教育，家風嚴謹而開放。在定期舉行的家庭音樂會上，潘霍華時常負責演奏鋼琴或演唱。

潘霍華24歲即獲得博士學位及任教資格。他游學歐美，後在柏林教授神學，也成為一名新教牧師。

1933年1月，希特勒上台。26歲的潘霍華在當時就發表了一篇廣播演講，其中提出了「領袖」（Führer）和「引誘者」（Verführer）的不同：一位真正的領袖應當認識到自己的有限，而不是迎合大眾而成為其膜拜的偶像。希特勒後來即濫用了「領袖」的概念，以至於時到今日，在德國一提到這個詞，便專指希特勒。

納粹隨即大力按照其意識形態改造社會。猶太人首當其沖。

潘霍華的孿生妹妹薩比娜的丈夫格哈特．萊布霍爾茨（Gerhard Leibholz）是哥廷根大學備受歡迎的法律教授。萊布霍爾茨是猶太人。很快，反猶情緒的擴張就波及他們夫婦。

傳記《潘霍華：牧師、間諜、殉道者與先知》一書中寫道，在哥廷根街頭，與萊布霍爾茨夫婦相熟的人碰見了，就倉促繞到馬路的另一邊。薩比娜寫道：「在哥廷根，許多人想跟風。一些前途無望的講師如今看到了自己的機會。」但也有人對現狀深惡痛絕。神學家鮑爾（Walter Bauer）在街上碰到萊布霍爾茨夫婦，就開始大聲痛斥希特勒。

1933年4月，「雅利安人條款」（Arierparagraf）生效。政府公務員須證明自己的「雅力安人」出身；猶太人被開除。後來，猶太人的商店櫥窗被畫上黃色大衛星，或寫上黑色的「猶太人」字樣，納粹號召不去猶太人商店買東西。猶太人被禁止在國家醫保體系下的醫院當醫生，猶太人牙醫、技師也被禁止在這些醫院從業。當年，約1200名猶太人教授、講師被開除。到當年10月，所有的報紙都被納粹控制，猶太人也無法再從事記者職業。

納粹政權影響下的「德國基督徒」

「雅力安人條款」如果落實在教會，那將意味著有猶太人血統的牧師都要離職。這在當時的教會內部引發嚴重分歧。一部分人支持納粹，他們也被稱為「德國基督徒」（Deutsche Christen）。

這些所謂「德國基督徒」開始扭曲聖經，並為此做出荒謬的嘗試，比如「廢除」舊約。1939年，他們成立了一個「廢除教會生活中猶太影響研究所」，將聖經中的「猶太元素」刪除。在唱聖詩時，也要排除以色列元素。到後來，甚至連對洗禮的解釋也扭曲為要浸入「領袖」的世界觀裡。

這些「德國基督徒」也對聖經新約進行「修改」，以便讓耶穌與納粹意識形態「相吻合」。後來，甚至要求德國的牧師要個人宣誓效忠希特勒，所有教會都要堅決執行「雅力安人條款」。到最後，「德國基督徒」對於聖經和聖經人物的公開詆毀與嘲諷，已令大部分人震驚和排斥。

1934年，一些新教神學家和牧師，因反對「德國基督徒」及其「官方教會」而組織了自己的聯盟，名為「認信教會」（Bekennende Kirche）。潘霍華也是「認信教會」的重要參與者。

1937年，納粹開始對「認信教會」采取強硬措施。超過800多名牧師和業余工作人員被捕。

1939年，潘霍華有機會第二次赴美，離開德國的危險處境，並在美國教授神學。然而，他很快便返回德國，因為他發現自己心系在德國的教會。他在當時的一封信中說：「如果我不親身參與我的人民所受的考驗，我將沒有權利參與戰後教會生活的重建。」

1940年和1941年，潘霍華先後被納粹禁止公開演講和出版。

反抗運動與刺殺希特勒

在柏林的潘霍華一家與政府中反對希特勒的有影響人士有聯系。潘霍華的姐夫、他學生時代就相識的朋友漢斯．馮．多納尼（Hans von Dohnanyi）在司法部工作。多納尼參與反抗運動，並接觸到有關納粹暴行的一些記錄。他把這些存放在一份秘密檔案中。

潘霍華一家接觸到其中大部分信息，比如在波蘭發生的大屠殺。《潘霍華》傳記作者寫道：「許多外界多年未知的消息，潘霍華一家在事件發生後不久就獲悉了。」後來，多納尼的秘密檔案被納粹發現後，導致他本人以及許多人遇害，其中也包括潘霍華及其兄克勞斯（Klaus Bonhoeffer）、潘霍華的另一位姐夫施萊歇（Rüdiger Schleicher）。

潘霍華何時正式加入了反抗運動，外界並不清楚。當時，軍方內部已經有了反抗運動圈子。潘霍華在名義上成為納粹的一名軍方情報人員。實際上，他是為反抗運動聯絡海外的關系，比如，透過英國主教喬治．貝爾（George Bell）與丘吉爾政府聯絡，以便讓英國等國家了解德國國內的反抗運動，並為將來推翻希特勒政權後的德國新政府做准備。

在這一時期，納粹黨衛軍在許多地方令人發指的暴行，令更多軍方人士加入反抗運動陣營。也在此期間，克勞斯．馮．施陶芬貝格（Klaus von Stauffenberg）等人開始考慮刺殺希特勒。

刺殺希特勒的道德問題

刺殺希特勒牽扯到一個倫理道德問題--「不可殺人」。但是，面對一個正持刀行凶的人，卻無所作為，這是否等同於作了他的同謀？

《潘霍華》傳記中寫道，有一次，施陶芬貝格的副官維爾納．馮．海夫滕（Werner von Haeften）問潘霍華說：我能帶槍進入「領袖」總部，那我應該開槍嗎？潘霍華當時回答說，刺殺希特勒本身並不能改變什麼，甚至可能讓形勢更糟。重要的是，要為刺殺行動之後的政局作好預備。至於如何決定，只能由海夫滕本人來做。潘霍華還說，如果海夫滕說，有（刺殺的）機會卻不加以使用，這是一種罪責的話，那麼，不顧後果的輕舉妄動同樣也是一種罪責。

海夫滕也是後來1944年施陶芬貝格刺殺希特勒行動的參與者，並在刺殺行動失敗後被槍決。

1943年潘霍華被捕前，也曾寫過一些文章闡述他為什麼加入反抗運動。其中寫道，德國人習慣於犧牲、服從上級，而這被納粹所利用和扭曲。與此同時，作為基督徒，「不偷盜、不殺害、不犯奸淫、盡力做好事」是不夠的。如果周遭發生不公正的事情，而他卻閉目塞聽、清楚「界限」以避免沖突--也就是明哲保身，那麼他只能是自我欺騙，是偽善，而無法得到內心真正的安寧。

潘霍華的一些學生當時也在內心的極大掙扎中問他：如果我不開槍打死戰俘，我自己就要被處死。那麼，我該怎麼做？

傳記《潘霍華》寫道：在邪惡完全露出猙獰面孔的時候，許多通常的倫理道德都顯得無力。潘霍華的神學觀點是，基督徒必須尋求上帝的心意，隨後勇敢地行動；行事不應出於懼怕--害怕承擔罪責，而是應當出於真正的同情與愛。

美好的力量

1945年4月，潘霍華在弗羅森比爾格集中營（KZ Flossenbürg）遇害，時年39歲。兩周後，美國士兵抵達了這座集中營。

如今，除神學著作外，潘霍華還有一些小詩廣為流傳。其中一首《被美好的力量環繞著》（Von guten Mächten wunderbar geborgen）成為新年前夜教會演唱的經典曲目。

(該文最早於2028年12月發表在德國之聲中文網) DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

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