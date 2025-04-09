男子在瑞典被控替大陸收集維吾爾族情報 檢方聲押
瑞典檢方今天表示，檢察官已經聲請羈押1名涉嫌替中國收集維吾爾族情報的男子。
路透社報導，瑞典檢察官朱維斯特（MatsLjungqvist）透過聲明指出：「這名男子涉嫌替中國情報單位辦事，在維吾爾族活動地點非法收集人們的資料和情報。」
瑞典檢方婉拒透露更多關於本案的細節。中國駐瑞典大使館未立即回應置評請求。
維吾爾族是中國的少數民族，居住在新疆地區，人口約有1000萬，以穆斯林為主。人權組織指控北京大規模迫害維吾爾族。
聯合國（UN）2022年發布具里程碑意義的新疆人權報告，當中指出，中國在新疆對維吾爾族和其他穆斯林「任意且歧視性地拘留」，恐怕已構成違反人道罪。
中國政府則否認對維吾爾族有任何不當對待，反指控西方國家干涉和散播謊言。
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