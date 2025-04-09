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日航客機偏離跑道中線急停 撞壞羽田機場助航燈

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本航空示意圖。聯合報系資料照
日本航空示意圖。聯合報系資料照

日本航空一架客機本月稍早在東京羽田機場起飛滑行途中緊急停止，這架飛機當時在左側起落架與主翼偏離到跑道外側的狀況下滑行，撞壞跑道左側助航燈後停了下來，所幸無人受傷。

「讀賣新聞」報導，日本政府國土交通省（簡稱國交省）與日本航空（Japan Airlines）指出，這起事件發生在4月7日，一架欲飛往北九州的日航客機當天晚間7時10分左右，從滑行道D2進入全長2500公尺的D跑道，接著獲得管制人員的起飛許可後，開始朝東北方向滑行。

這架飛機航班編號為日航377號，乘客加機組人員共80人，機型為波音（Boeing）737-800。

相關人士表示，這架飛機當時偏離到距離跑道中心線以左30公尺處滑行，位置已接近燈光為白色的「跑道邊燈」，而這處跑道寬度為60公尺，標示跑道正中央的「跑道中心線燈」則為白色。

當時這架飛機正以時速90到130公里的速度在加速，機長等人意識到飛機偏到左側後，決定中止起飛程序並駛到跑道中心，但飛機停止之前，撞壞燈光為藍色的D3滑行道邊燈。

而D跑道為此關閉50分鐘後重啟；日航377號班機後來改由其他客機重新執飛。

國交省指出，上月起D跑道部分中心線燈依序關閉施工，並已經通知相關航空單位。而事發當晚D2附近的中心線燈關閉，從D3起則正常開啟。

機長等人面對詢問時表示：「當時覺得（中心線燈）比平常昏暗，看到前方偏左有（滑行道燈的）藍色燈光，才發現機體偏左許多。」

國交省等單位正在調查詳情，認為可能是誤認跑道中心線。

日本 日航 羽田機場

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