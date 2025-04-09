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美軍撤離波蘭援烏樞紐 波蘭北約接手

中央社／ 華沙8日專電
圖為美製MIM-104愛國者飛彈發射架，2022年3月攝於波蘭熱舒夫-雅西恩卡機場。路透
圖為美製MIM-104愛國者飛彈發射架，2022年3月攝於波蘭熱舒夫-雅西恩卡機場。路透

波蘭媒體TVN24報導，美國宣布將從波蘭東部城市熱舒夫撤出軍事人員與裝備，結束其援助烏克蘭的樞紐角色，並將資源重新部署至波蘭其他地區。美國此舉可節省每年數千萬美元，同時將熱舒夫的關鍵任務轉交波蘭及北約負責。

熱舒夫（Rzeszów）自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，憑藉雅西恩卡（Jasionka）機場成為運送軍援與人道物資的關鍵中心，美國在此部署愛國者飛彈系統並駐紮重兵。時任美國總統拜登（Joe Biden）曾於2022年視察當地美軍。

然而，美國歐洲與非洲陸軍（USAREUR-AF）7日宣布，計劃將軍事裝備與人員從雅西恩卡重新部署至波蘭其他地點，稱此為經過數月與波蘭及北約協調的策略優化。

USAREUR-AF表示，雅西恩卡的援烏工作將由波蘭與北約領導，美國保留精簡支持。今年1月，德國已經接手熱舒夫防空任務，部署兩套愛國者系統，波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）當時也強調，這彰顯北約互助的重要性。

美國駐波蘭臨時代辦勞頓（Daniel Lawton）表示：「感謝雅西恩卡居民3年來的熱情接待，你們強化了美波關係。這一轉型提升資源效率，合作不變。」

波蘭目前駐有約1萬名美軍，包括2022年設立的首個永久基地及去年啟用的飛彈防禦基地。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2月稱波蘭為「模範盟友」，上週雙方簽署20億美元（約新台幣660億元）愛國者系統支援協議，顯示關係穩固。

波蘭作為北約軍費支出GDP占比最高的成員，此次接手熱舒夫任務，凸顯其在北約東翼的角色升級。

北約 波蘭 美國

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