【重磅快評】國王對決皇帝 習近平不會打電話給川普！

都加上了54%的關稅，中國仍不屈服，川普索性再加個50%。如今中國貨要出口美國，得要交上商品原售價一倍以上的關稅。但習近平不會打電話給川普，川普只能繼續當那個暴怒的國王，在白宮裡摔罐子洩憤。

現在的川普已是個賭徒，被押在賭桌上的，是美國的國運。他將一個偌大帝國的治理，簡化為一場梭哈遊戲。他在賭桌上不斷憑空造牌，堆上一整堆的「關稅」籌碼，以恐嚇對面的中國。他相信，習近平的下一步必定是被迫亮牌梭哈，向川普俯首稱臣，求川老爺子饒了中國！

但習近平真按川普的劇本走了，還能有這幾年都出了一系列範示教材教人如何「治國理政」的習近平嗎？

川習這下子將關稅大戰弄成了國王與皇帝的對決。大家記憶猶新，川普再次上台剛過了一個月，白宮就弄了一張仿時代雜誌的封面，川普戴了頂王冠，旁注寫上「LongLive the King」（國王萬歲）；但習近平早就在正版的時代雜誌封面上當過皇帝了，2014年的11月，時代雜誌亞洲版就封面就登了習的照片，說這是Xi。但它並不是始作俑者，經濟學人前一年就弄出一張習穿著龍袍、手裡端著香檳杯的封面照，暗示新皇帝登基了。

如果2018年的習近平，還會為了川普突如其來的貿易戰派副總理劉鶴去協商一紙貿易協議；現在的習近平斷不會再這麼做了。別忘了，從那時候開始，中國就已經在美國的極限壓力下，不斷地追求科技躍升，以及經濟體質的轉變。8年過去了，它不僅體量變得更大，重要的是中國已在多個科技領域超越美國，成了進入前方無人境地的領先者。

最近大陸兩款六代機不斷出現在成都與瀋陽的天空，被當地民眾拍下各式清晰的影片。它其實是習近平對美國的一次次無聲的告白。而這段在瘖啞中透出的句子大意是：美國你連最傲人的、作為維繫霸權基礎的軍事工業都已經瞠乎其後了，怎麼你的態度還能如此囂張？

就先不去辨析美中科技如今誰優誰劣，光回到貿易的數據去談，就可以確定習近平斷不會理會川普。在2018年川普首度發動關稅戰時，中國對美貿易順差達到史上最高的3233億美元，占其貿易總額的7%，但2024年大陸對美順差只剩2954億美元，占貿易總額已只剩4.9%。

如果拿中國對美順差去跟全國GDP相比，那占比就更只剩1.6個百分比不到。更重要的是，就算關稅加到100%以上，中國大陸以其在全球製造業供應鏈上超過30%的占比以及完整的品項，也將讓美國買家寧願繳交高額關稅也不會輕易另尋供應商。

當然，中國不可能完全拋棄美國出口市場。但中國如今並不是孤身站在美國的對立面，它的身旁還有同受關稅劇痛的歐洲、加拿大與墨西哥，甚至是印度、東南亞與拉美。而更微妙的是，過去四年直到下台前還對中國下毒手的民主黨，也有可能成為北京的助力。

這個川普定下的習近平必須給他打電話的懦夫對決遊戲，已經形成了政治僵局，以及美中經濟韌性的拔河，誰先氣力放盡，誰就可能滿盤皆輸。

它的本質已是一場真正的戰爭。一個只剩金融資本但急切想要重拾製造業的超級大國，與真正的全球製造業的colossus（巨人），以關稅這個被川普設定的戰場上，正式開打一場經濟戰爭。

不過，川普敗北的機率要大得多。因為他設定的賽局顯然不利於美國。一百年前，當美國已是全球第一大工業國時，由胡佛總統打響的關稅戰都還讓美國走入經濟大蕭條。如今已徹底去工業化的美國，顯然很難只靠它以為的全球第一大單一市場去贏得戰役。更何況，美國是在同時激怒全球的背景下，跟中國較量，一下別的事故都能讓形勢變生肘腋。

如果操作失當，美國很可能走上滯脹的道路，即經濟衰退但物價卻繼續上漲。關稅戰抬高的物價，還沒讓北京屈服前，就先摧毀了美國自己人民的生活。當一百年前買不起麵包的日子重返美國，人民將在街頭長期盤踞抗爭，川普的賽局也將在內部被攻破，由他堅稱要照顧的人民，包括支持他的MAGA紅脖子所推倒。

這些大概率會實現的發展路徑，可能就是習近平決定「奉陪到底」的真正盤算。