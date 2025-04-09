聯合國秘書長：加薩已成殺戮戰場

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，加薩已成為「殺戮戰場」，並指責以色列阻擋援助，也未履行其「明確的義務」因應巴勒斯坦領土居民的需求。

法新社報導，古特瑞斯對記者表示：「一個多月來，加薩沒有得到一絲援助，沒有食物、沒有燃料、沒有藥品、沒有商業供應，隨著援助枯竭，恐怖的閘門再次打開。」

古特瑞斯說，「日內瓦公約」（GenevaConventions）規定戰爭中人員的待遇，並強調「占領國」有義務確保對當地民眾提供糧食和醫療用品。

「今天那些都沒有發生，沒有人道主義物資可以進入加薩。」

他談到以色列最近提出控制對加薩援助的提議，聯合國消息人士對法新社透露，其中包括監控熱量，以防哈瑪斯（Hamas）濫用。

他說，「讓我明講，我們不會參與不完全尊重人道、公正、獨立和中立等人道主義原則的安排」，並要求保證援助物資不受阻礙地進入沿海地區。